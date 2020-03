Case di ghiaccio come in Frozen: lo spettacolare paesaggio dopo la tempesta

No, non è la cittadina incantata di Frozen, ma lo spettacolo è ugualmente emozionante. Lo scorso fine settimana, una tempesta di vento e neve ha trasformato Hamburg, una piccola cittadina che si trova sul borgo del lago Erie, in un paesaggio da fiaba. Il borgo, a confine tra gli Stati Uniti e il Canada, si è risvegliato con le case completamente coperte di ghiaccio. Perché? Tutta colpa dei forti venti di burrasca, provenienti dal lago, ed enormi ondate che hanno colpito le case congelandole immediatamente.

Tantissimi i cittadini che hanno condiviso le immagini sui social, partendo da Twitter. “Ho appena fatto questo video e non riesco a credere ai miei occhi”, scrive un utente, riprendendo le case ghiacciate a Hoover Beach, dopo la tempesta. “I residenti qui non avevano mai visto nulla di simile finora”, spiega un altro. Le case ghiacciate sono quelle esposte sulla riva del lago nello stato di New York e alcune presentavano strati di ghiaccio con uno spessore che ha raggiunto anche un metro di altezza. Facile, dunque, il richiamo a Frozen – Il regno di ghiaccio, fortunata pellicola della Disney che ha conquistato tutto il mondo con la storia di Elsa, la regina delle nevi che, dotata di poteri magici, costruisce persino un intero castello di ghiaccio.

Finestre, porte, tetti: tutto ricoperto da un ricco strato di ghiaccio e la causa sta nel “Lake effect snow”, un fenomeno metereologico contraddistinto da nevicate generate dallo scorrimento delle correnti gelide sulla superficie dei Grandi Laghi.

