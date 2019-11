Roma, da oggi potete fare un aperitivo in un igloo sotto le stelle della Capitale

Dopo il successo del “Coppa Club” di Londra, anche a Roma apre un locale in cui poter cenare o fare un aperitivo fuori all’interno di un igloo riscaldato.

Nel giardino del ristorante “Qvinto Lounge Restaurant Café”, nel Parco di Tor di Quinto vicino Ponte Milvio, sono state installate 8 “bolle riscaldate” da 6 posti ciascuna.

Gli igloo sono in Pvc trasparenti, con travi in legno e ingresso come quello delle tende da campeggio: all’interno sono arredati con tavolini, sedie, cuscini e coperte calde.

L’igloo Garden è aperto dalle 9.30 del mattino fino alle 2 di notte. Dentro le case di ghiaccio è possibile ordinare il vero te inglese, prendere un aperitivo, cenare oppure sorseggiare un drink.

Cena fuori a Londra dentro un igloo riscaldato con vista sul Tamigi

