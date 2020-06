Un altro video sconvolge l’America. Dopo la morte di George Floyd spunta un nuovo filmato che mette in crisi le forze dell’ordine statunitensi. Carlos “Adrian” Ingram Lopez, 27enne di origine ispanica, è morto durante un arresto della polizia a Tucson, Arizona.

Le immagini – catturate con la body cam della polizia – risalgono all’aprile scorso ma sono state diffuse soltanto due mesi dopo l’accaduto. Nei video, che girano su Twitter, si vedono tre agenti inseguire l’uomo in una casa. Ingram Lopez è stato poi tenuto faccia a terra per 12 minuti mentre chiedeva acqua e mormorava “non posso respirare”, la frase diventata un simbolo dopo la morte di George Floyd.

Gli agenti – Samuel Routledge, Ryan Starbuck and Jonathan Jackson – hanno presentato le loro dimissioni. La stessa cosa che ha fatto il capo della polizia Chris Magnus in seguito alla diffusione del video. I dettagli sulla morte di Ingram Lopez sono stati rivelati soltanto martedì quando la sindaca Regina Romero ha annullato la riunione del Consiglio comunale in seguito alla visione del video.

