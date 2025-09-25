Carla Bruni strappa il microfono del giornale che ha svelato il caso dei fondi libici al marito Sarkozy | VIDEO

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere con il tribunale di Parigi che lo ha condannato a cinque anni di prigione: una pena che ha scatenato la rabbia della moglie Carla Bruni. All’uscita del tribunale, infatti, la cantautrice nonché ex Première dame di Francia ha strappato la cuffia antivento al microfono di Mediapart, il giornale investigativo che per primo ha scoperchiato il caso del presunto finanziamento libico della campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy nel 2007. Dopo l’ex dichiarazioni di Sarkozy alla stampa, Carla Bruni si è avvicinata ai microfoni strappando la cuffia e gettandola a terra.

#Francia l Carla Bruni, esposa del expresidente francés, Nicolas Sarkozy, arrancó la espuma del micrófono de Mediapart al salir del juicio. Mediapart reveló e investigó las sospechas de financiación libia de la campaña de Sarkozy en 2007. https://t.co/FDLEqe2EpM pic.twitter.com/eKqAqTED6z — Señal Capital (@senalcapital) September 25, 2025

La cantante, che successivamente ha pubblicato sui social una foto della coppia mano nella mano in tribunale con la didascalia “Love is the answer”, in tribunale aveva dichiarato: “L’odio non prevarrà”. L’ex top model è la terza moglie dell’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, dal quale ha avuto una figlia, Giulia, il 19 ottobre 2011.