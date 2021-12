“Cani mutilati per motivi estetici”: la moda si diffonde nel Regno Unito

La Bbc ha rivelato che nel Regno Unito si sta diffondendo la terribile moda della mutilazione delle orecchie dei cani. Questa avviene quando gli animali sono ancora dei cuccioli, le ragioni sono estetiche e seguono le tendenze diffuse sui social.

Nel Paese ci sono molti soggetti che si offrono di tagliare parte le orecchie dei cani anche se la procedura è illegale. La legge “Animal Welfare Act” in vigore nel Regno Unito, infatti, lo vieta. Gli allevatori che praticano queste mutilazioni, però, sono pronti a offrire passaporti illegali per far credere che l’operazione agli animali sia effettuata all’estero.

Un giornalista della Bbc sotto copertura che ha investigato sull’argomento ha ricevuto un’offerta per un cane con le orecchie tagliate dall’allevatore Moheiz Adam. L’uomo gli ha chiesto 13mila sterline per il cane con passaporto e microchip. ”Se ti fanno domande – ha detto l’allevatore al giornalista – dici che l’hai comprato così da un irlandese, che è venuto dall’Europa e che questo è tutto quello che sai”.

Moheiz Adam si è espresso anche pubblicamente sull’argomento delle mutilazioni. Su Facebook ha definito “un peccato” che la pratica sia illegale.

Attivisti

Un altro allevatore di Cardiff si è detto disposto a praticare la mutilazione, a fornire il passaporto e il microchip per circa 500 sterline. All’uomo sono stati sequestrati alcuni cuccioli già mutilati che sono stati presi in cura dalla organizzazione benefica per il salvataggio dei cani Hop.

Paula Boyden di ‘Dogs Trust‘ ha spiegato che questo tipo di mutilazione ”non ha alcuna giustificazione” e può creare problemi di salute o nel comportamento dei cani: “Alcuni animali sviluppano infezioni o non amano che le persone gli tocchino le orecchie. I cani comunicano con le orecchie e senza potrebbero fare hanno difficoltà a relazionarsi con i proprietari e con altri cani”.

Per Daniella Dos Santos, ex presidente della British Veterinary Association, “il taglio delle orecchie è una mutilazione illegale che viene eseguita per nessun altro motivo se non per ragioni estetiche. Non ci sono benefici per la salute dei cani”.

Per l’attivista Vanessa Waddon la richiesta di acquisto di questi cani è guidata da influencer che sui social pubblicano immagini di cani con le orecchie tagliate. Tra questi c’è anche il calciatore Marcus Rashford, la cantante dei Little Mix Leigh-Anne Pinnock e Jack Fincham. “Ogni volta che le celebrità pubblicano qualcosa online – ha avvertito l’attivista – le persone inevitabilmente pensano ‘oh quel cane sembra carino, forse ne prenderò uno così'”.