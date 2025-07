Il presidente Usa, presente al MetLife Stadium di New York per premiare i vincitori della finale contro il Paris Saint-Germain, ha voluto celebrare la vittoria insieme ai giocatori malgrado le richieste della squadra

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha celebrato la vittoria del Chelsea nella finale del Mondiale Fifa per Club contro il Paris Saint-Germain (Psg) sul palco allestito al MetLife Stadium di New York, nonostante i calciatori del club londinese gli avessero chiesto di scendere.

Presente allo stadio dove l’anno prossimo si disputerà la finale della Coppa del Mondo Fifa, al fischio finale il presidente Usa, contestato dal pubblico, ha partecipato alla cerimonia di premiazione a seguito della vittoria per 3 a 0 dei blues sui campioni d’Europa parigini. Sceso in campo insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino e alla moglie Melania, Trump ha stretto la mano ai giocatori, dando ad alcuni una pacca sulla spalla, consegnato a Desire Doue del Psg il premio di miglior giovane del torneo, al portiere del Chelsea Robert Sanchez il guanto d’oro e a Cole Palmer dei blues il riconoscimento di miglior giocatore della finale (avendo segnato due goal e fornito un assist nell’arco della partita).

Il presidente degli Stati Uniti poi ha consegnato medaglie e posato per una foto con la terna arbitrale insieme a Infantino. Quindi, come di consueto dopo la premiazione, i giocatori del Chelsea sono saliti sull’apposito palco allestito in campo per ritirare il trofeo e festeggiare tutti insieme con l’allenatore italiano Enzo Maresca. Trump però, invece di scendere dal palco e lasciar festeggiare i calciatori, è rimasto in piedi insieme alla squadra del club londinese, che attendeva di alzare il trofeo per le foto di rito.

Non sono bastate le richieste dei giocatori del Chelsea a far scendere il presidente Usa dal palco. “Aspetta, aspetta, cosa sta facendo?”, ha detto Cole Palmer al capitano della squadra Reece James. “Sapevo che sarebbe stato qui… ma non che sarebbe salito sul palco quando avremmo sollevato il trofeo, quindi ero un po’ confuso”, ha poi ammesso alla stampa l’attaccante inglese. Il capitano James e il portiere Robert Sanchez hanno provato a convincere Trump a scendere dal palco ma il presidente Usa si sarebbe rifiutato: “No, sto festeggiando con voi”, avrebbe risposto. “Mi avevano detto che avrebbe consegnato il trofeo e poi sarebbe sceso dal palco. Pensavo che stesse per farlo ma ha voluto restare”, ha dichiarato poi James alla stampa. Alla fine è stato il presidente della Fifa a intervenire, trascinando Trump dietro ai giocatori del Chelsea per permettere alla squadra di festeggiare la vittoria.