Brittney Griner è libera: la cestista statunitense arrestata in Russia e condannata a nove anni di carcere per detenzione e contrabbando di stupefacenti, è stata rilasciata da Mosca dopo uno scambio di prigionieri con gli Usa.

La conferma della liberazione è arrivata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che su Twitter ha scritto: “Ho parlato poco fa con Brittney Griner. Sta bene. È in volo. Sta tornando a casa”.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022