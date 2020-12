Brexit, Ue e Regno Unito vicine all’accordo: “Intesa nelle prossime ore”

L’Unione europea e il Regno Unito sono vicine a un accordo su Brexit, con un’intesa sulle relazioni commerciali potrebbe essere conclusa già nelle prossime ore. A riferirlo sono fonti europee citate da diverse agenzie italiane e internazionali. Una riunione degli ambasciatori dei 27 sarebbe prevista per domani, ma solo se si dovesse arrivare a un accordo entro stasera.

I colloqui starebbero per giungere a una conclusione positiva e i diplomatici che rappresentano gli Stati membri dell’Ue stanno già esaminando alcune delle 2mila pagine di testi giuridici concordati, secondo quanto riporta il giornale britannico The Guardian, che cita fonti sia di Bruxelles che di Londra. L’obiettivo è quello di arrivare a un patto a tutti i costi entro Natale.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen sarebbe stata in costante contatto con il primo ministro britannico Boris Johnson nelle ultime 72 ore e non è escluso che i due si sentano di nuovo in serata. La notizia arriva dopo mesi di rinvii, ultimatum e minacce di “no deal”, cioè di un’uscita del Regno Unito dall’Ue senza accordi di alcun tipo sulle loro future relazioni.

L’accordo riguarderebbe le relazioni commerciali post-Brexit tra Regno Unito e Unione europea. Secondo il Financial Times, le ultime questioni rimaste aperte riguardano i diritti di pesca e la materia della concorrenza. Ma ora anche questi nodi sembrano essere vicini a una soluzione.

Una fonte, che ha chiesto l’anonimato, ha riferito a Reuters che gli Stati membri dovranno approvare un’applicazione provvisoria dell’accordo con effetto a partire dal 1° gennaio perché non c’è abbastanza tempo per ratificare il documento da parte del Parlamento europeo.

