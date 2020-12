Brasile, pullman cade da un viadotto: 16 morti. L’autista si salva e scappa

Sono almeno 16 i morti e 27 i feriti provocati da un gravissimo incidente stradale in Brasile, dove un pullman è caduto da un viadotto ed è precipitato per 23 metri finendo in una scarpata. L’incidente è avvenuto nei pressi della città di Joao Monlevade, nello Stato sud-orientale di Minas Geiras. Sei persone, tra cui l’autista del pullman, sono riuscite a saltare fuori dal mezzo prima che precipitasse nella scarpata. L’autista ha poi fatto perdere le sue tracce ed è ricercato dalla polizia, come riporta l’agenzia Agi.

A bordo c’erano in totale 46 persone. Dodici passeggeri sono morti sul colpo e altri quattro durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto è emerso, sembra che il mezzo non fosse omologato per il trasporto dei passeggeri.

Pullman precipita da un viadotto in Brasile: la dinamica dell’incidente

Secondo la prima ricostruzione, il pullman ha subito un’improvvisa perdita di velocità durante una salita ed è arretrato bruscamente, forse per un guasto a un freno, prima di ribaltarsi e precipitare. L’incidente, sulle cui cause è stata avviata un’indagine, è avvenuto ieri intorno alle 13 ora locale (le 18 in Italia) sulla BR381, ribattezzata la “strada della morte” per il gran numero di incidenti.

Il pullman si è schiantato sui binari della ferrovia sottostante e ha preso fuoco, poi l’incendio è stato domato dai vigili del fuoco accorsi sul posto. Il pullman della compagnia “Localima Turismo” era partito da Mata Grande, nell’Alagoas, giovedì mattina, ed era diretto a San Paolo. Lo scorso 25 novembre un incidente a un pullman che trasportava lavoratori di un’impresa tessile nello Stato di San Paolo ha provocato 42 morti.

