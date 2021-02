Protection4kids in Bosnia per far fronte all’emergenza rifugiati

Il Team di Protection4kids, dopo aver portato a termine con successo due missioni in Grecia nel 2020 per fronteggiare l’emergenza rifugiati, ha deciso di partire per i campi rifugiati di Bihaće e Hadžićiin, in Bosnia, per far fronte a una nuova emergenza. Dal 12 al 14 Febbraio 2021 il Team della Ong – che si occupa di combattere i reati della tratta di minori e della pedo pornografia online – ha in programma di partire con tutto il team per portare direttamente i beni di prima necessità di cui c’è bisogno nei campi, come vestiti e coperte invernali o generi alimentari ed igienici per affrontare la stagione invernale.

“Vi chiediamo di aiutarci partecipando a questa raccolta fondi per rendere possibile la MISSIONE BOSNIA 2021-Fronteggiamo assieme l’emergenza rifugiati”, è l’appello di Protection4kids. Qui il link per donare: gf.me/u/zhg2tz (Nella descrizione della raccolta i dettagli di come verranno investiti i fondi). “Contando sulle vostra sensibilità e umanità, Vi ringraziamo per il vostro aiuto.”

