Bolsonaro in Cina: “Ma quale comunismo? Questo è un Paese capitalista”

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, durante la sua visita ufficiale in Cina ha dichiarato di essere “in un Paese capitalista”. Bolsonaro, secondo quanto riferiscono media brasiliani, avrebbe risposto così chi gli faceva notare di essere arrivato in Paese comunista, sistema politico da lui ripetutamente criticato.

Il presidente è impegnato in questi giorni in un tour in Asia, di cui la Cina è la seconda tappa (dopo il Giappone). Bolsonaro è sbarcato a Pechino oggi, giovedì 24 ottobre, e domani ha in programma un incontro con il presidente cinese Xi Jinping, che è anche segretario generale del Partito comunista locale.

Durante la visita Bolsonaro punta a espandere le relazioni commerciali con la Cina. Il gigante asiatico, infatti, è il principale partner commerciale del Brasile, con un volume di scambi che nel 2017 ha toccato i 70 miliardi di dollari.

Durante la campagna elettorale, che culminò con la sua vittoria, Bolsonaro aveva dichiarato, tra le altre cose, di voler “dare un calcio al socialismo e al comunismo”.

