Evo Morales è tornato in Bolivia dopo un anno di esilio

Evo Morales è rientrato in Bolivia dopo un anno di esilio

L’ex presidente boliviano Evo Morales è rientrato in Bolivia, all’indomani dell’investitura del nuovo presidente Luis Arce e un anno dopo le dimissioni dopo le violente contestazioni per la sua rielezione per un quarto mandato, che lo avevano portato – il 10 novembre 2019 – a lasciare il Paese. “Una parte della mia vita resta in Argentina”, ha detto Morales che ha attraversato a piedi il confine fra la città argentina di La Quiaca e quella di Villazon in Bolivia. Dopo un primo riparo temporaneo in Messico, subito dopo la fuga, Morales aveva trovato asilo in Argentina.

