Bimbo di 4 anni fa il primo giro con una mini-moto: si schianta contro una recinzione e muore

Un bambino gallese di quattro anni è morto dopo essersi schiantato con la sua nuova mini-moto contro un palo di recinzione di metallo mentre faceva il primo giro sul mezzo. Il piccolo, Jacob Gamlin-Turner, aveva desiderato ardentemente la mini moto da cross dopo aver visto suo fratello maggiore prendere parte a questo sport, quindi suo padre Ross Turner lo scorso 4 maggio ha deciso di portare Jacob al Britannia Sports Field di Blackwood, in Galles, per provarla. Jacob, che indossava una tuta da motocross, ha però “premuto l’acceleratore in modo incontrollato” e si è schiantato. Immediatamente soccorso è stato portato in ospedale dove i medici hanno detto alla sua famiglia che la sua colonna vertebrale era lussata e che aveva “terribili” ferite alla testa. Il giorno dopo lo schianto la terribile notizia della morte del piccolo.

Secondo l’inchiesta, Jacob si trovava avrebbe “urtato un dosso”, perso il controllo del mezzo e centrato il palo della recinzione. Stando a quanto stabilito “ha azionato l’acceleratore in modo incontrollato” prima dell’incidente. Il padre di Blackwood è quindi corso verso suo figlio per cercare disperatamente di evitare lo scontro, ma purtroppo non ci è riuscito: è stato l’uomo il primo a tentare la manovra di rianimazione cardiopolmonare, mentre attendeva l’arrivo dei paramedici. Gli investigatori hanno stabilito che la mini-moto era “in buone condizioni ed era appropriata per la sua età”. L’inchiesta a Newport, Gwent, ha stabilito che la sua causa medica della morte è un trauma cranico.