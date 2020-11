Bielorussia, ragazza di 18 anni morta risucchiata da un bocchettone della piscina

Una ragazza di 18 anni, Anna Twplova, è morta in Bielorussia dopo essere stata risucchiata da una valvola di scarico di una piscina. E’ successo in un parco acquatico al coperto a Minsk, dove la giovane si era recata insieme al fidanzato Dmitry, 19 anni, per festeggiare il loro anniversario di fidanzamento. La coppia si stava rilassando tra scivoli, piscine e idromassaggio al parco acquatico Freestyle quando all’improvviso, dopo essersi tuffata, la ragazza è stata risucchiata con violenza dal bocchettone sul fondo della piscina. Il fidanzato si era distratto e non si è reso conto di quanto stava succedendo alla 18enne. Ad accorgersi della tragedia è stata un’altra coppia che, non vedendo riemergere la giovane, ha provato invano ad aiutarla a tornare a galla.

A dare la notizia è il Mirror, che specifica che l’incidente si è verificato appena la ragazza si è tuffata in acqua da uno scivolo. Mentre era sott’acqua, infatti, il suo braccio è stato risucchiato dalla valvola di scarico. “Il bagnino mi ha detto che era saltata in acqua dallo scivolo – ha raccontato il fidanzato Dmitry – e poi, a quanto pare, lo scarico si è aperto ed è stata risucchiata. La schiena era blu, come un enorme livido. Forse ha sbattuto la testa ed è svenuta. Non lo so. Io ho visto qualcuno che veniva tirato fuori dall’acqua, poi ho notato che il costume da bagno era il suo. Ho capito che era lei. Mi sono avvicinato. Ho cercato aiuto”.

E’ servito l’aiuto di cinque persone per recuperare la ragazza dal fondo della piscina. Ma quando sono arrivati i soccorsi, per Anna Twplova non c’era già niente da fare. I medici hanno provato per mezz’ora con un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, ma non sono riusciti a salvarla. La polizia locale ha avviato le indagini sull’accaduto, mentre il parco acquatico è stato momentaneamente chiuso.

