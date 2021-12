Biden pronto a ricandidarsi nel 2024. “Ancora di più se corre Trump”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, “se in buona salute” vorrebbe fare il bis candidandosi alle elezioni del 2024. Lo ha dichiarato durante un’intervista all’Abc. Le chance, poi, aumenterebbero nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo “Perché non dovrei correre contro Trump come candidato? Ciò aumenterebbe la prospettiva di correre” ha detto Biden. Il giorno in cui si terranno le elezioni avrà 81 anni ed è già la persona più anziana nella storia degli Stati Uniti a essere stato eletto presidente.

Martedì, inoltre, il presidente degli Stati Uniti ha riconosciuto il lavoro fatto dalla precedente amministrazione per arrivare a sviluppare il vaccino contro il Covid 19 elogiando anche il suo predecessore per aver effettuato il richiamo: “Potrebbe essere una delle poche cose su cui io e lui siamo d’accordo” ha detto Biden. Trump ha dichiarato a Fox News di aver apprezzato i commenti: “Sono rimasto sorpreso di sentire quelle parole. Penso sia stata una cosa fantastica e che possa rendere felici molte persone”.