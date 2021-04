Biden cancella il Muro di Trump: tagliati tutti i fondi alla barriera col Messico

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden porta avanti il processo di “smantellamento” della precedente amministrazione guidata da Donald Trump. Dopo il ritorno degli Usa nell’accordo sul clima di Parigi, la fine del “muslim ban” e altri importanti provvedimenti, Biden ha deciso di tagliare i fondi stanziati per il muro con il Messico eliminando anche possibili risorse future per il “Trump Wall“.

Nella manovra di bilancio messa a punto per il 2022 il presidente americano cancella i fondi a favore della costruzione del muro ai confini tra Usa e Messico, compresi quelli già approvati dall’amministrazione Trump per la costruzione dell’opera e rimasti ancora inutilizzati. “Perché – dice Biden – il problema dell’immigrazione non si affronta con la repressione ma aggredendo il problema alle sue radici e con politiche di più ampio respiro, con un orizzonte di medio e lungo termine”. Il Presidente Usa ha chiesto comunque 1,2 miliardi di dollari per rafforzare la sicurezza dei confini.

Negli ultimi mesi è stato registrato un nuovo boom di ingressi attraverso il confine con il Messico, con migliaia di immigrati in arrivo dal Centro America e, soprattutto, con moltissimi minori non accompagnati. Le politiche migratorie sono cambiate sotto la presidenza di Biden, ma le immagini delle famiglie e dei bambini stipati, stesi a terra e separati da pareti di plastica nel centro migranti a Donna, nel Texas, diffuse nelle ultime settimane ricordano ancora la precedente amministrazione.

Incalzato dalla stampa sulla crisi migratoria in corso, Biden ha spiegato: “Stiamo intervenendo già ora, incluso assicurarci di ristabilire quanto accadeva prima, ovvero che (i migranti, ndr) possano stare dove sono e presentare domanda d’asilo dal loro Paese d’origine”.

