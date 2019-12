Ucraina, bimba morta soffocata da un gatto

Una bambina di nove mesi è morta soffocata da un gatto che si è addormentato su di lei. Il tragico incidente è avvenuto in Ucraina, dove la piccola Alexandra riposava sotto le coperte del suo passeggino mentre la mamma 22enne faceva pulizie in giardino.

Il gatto, attratto dal tepore delle coperte, le è saltato addosso, ma con il suo peso ha schiacciato la piccola.

La madre ha osservato la scena incredula e disperata, e ha trovato la figlia senza respiro. I soccorsi però sono arrivati in ritardo, quando Alexandra era già morta.

“C’era odore di latte e la culletta era calda. Il gatto è entrato lì dentro per riscaldarsi. Quando sono arrivata la bimba aveva le braccia aperte. Sembrava calma, ma non respirava più. L’ambulanza è arrivata rapidamente e per 40 minuti abbiamo cercato di rianimarla”, ha dichiarato il medico del villaggio, che dista circa 125 miglia da Kiev.

Il poliziotto Pavlo Darmograi ha raccontato che il gatto dormiva sdraiato sulla testa della bambina.

“Dormiva sulla sua testa. Il corpo della piccola è ora nelle mani dei medici legali per l’autopsia”, ha affermato l’agente.

“Dagli esami preliminari sembra che la bimba sia morta per asfissia. Non c’erano altre lesioni sul suo corpo. Si è trattato di un tragico incidente e non pensiamo di prendere alcuna misura contro la madre. Questa famiglia è già devastata dalla perdita della sua unica figlia”, ha concluso.

