Adotta un gatto, ma scopre che in realtà si tratta di un puma

In una città dell’argentina una ragazzina ha trovato un cucciolo di gatto per strada e ha deciso di portarlo con sé.

Ma, pochi giorni dopo, la giovane ragazza ha scoperto che in realtà si trattava di un cucciolo di puma.

La ragazza era a spasso con il fratello quando lo ha trovato quello credeva essere un gattino in una via di Santa Rosa de Leales insieme a un altro gatto randagio. E ha deciso di adottarli entrambi.

Uno dei due è morto dopo poco, l’altro ha iniziato a mostrare una virilità eccessiva, così tanto da fratturarsi una zampa durante una corsa.

La giovane proprietaria l’ha condotto dal veterinario e durante la visita ha scoperto che il gattino era in realtà un cucciolo di jaguarundi, ovvero una specie di puma.

Il Fara, l’ente argentino per la protezione degli animali, ha confermato che si trattava proprio di un puma. Secondo quanto riporta il quotidiano locale el Tucumano, il cucciolo tornerà a vivere nel suo habitat naturale una volta guarito, perché non è un animale domestico e non può stare in casa.

La giovane ragazza dovrà rinunciare al cucciolo.

