La piccola aveva visto sul social come congelare un giocattolo e poi scaldarlo nel microonde per ammorbidirlo: l'esplosione le ha ustionato il viso

Una bambina di 7 anni è finita in coma dopo aver partecipato a una sfida vista su TikTok: l’agghiacciante vicenda è avvenuta nel Missouri, negli Usa. Secondo quanto ricostruito dai giornali statunitensi, Scarlett Selby, questo il nome della bambina, ha congelato un cubo NeeDoh, un giocattolo antistress, per poi scaldarlo nel microonde così come visto sul social. Tuttavia l’esperimento è finito in tragedia: il materiale gelatinoso posto all’interno del contenitore, infatti, è esploso ustionando il viso e il petto della bambina.

“È successo tutto così in fretta. L’ho sentita urlare, ed è stato come un urlo agghiacciante” ha raccontato il padre, Josh Selby. Trasportata d’urgenza al St. Louis Children’s Hospital, i medici le hanno indotto il coma farmacologico per evitare ulteriori complicazioni. “Dopo aver consultato i dottori, le daremo un paio d’anni per vedere come il suo corpo crescerà con le cicatrici” ha affermato la madre, Amanda Blankenship.