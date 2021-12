Australia, il vento fa volare un castello gonfiabile: morti 5 bambini

Sono cinque i bambini morti in un incidente con un castello gonfiabile in Australia. Altri quattro sono feriti. I piccoli stavano giocando durante la festa di fine anno scolastico, quando una raffica di vento ha sollevato il gioco facendo cadere i bambini da circa dieci metri di altezza. Si trovavano nella scuola elementare di Devonport, in Tasmania.

Non è stata fornita l’età delle giovani vittime ma è stato affermato che frequentavano la quinta o sesta classe, quindi per bambini tra i 10 e i 12 anni, come riportato dalla Bbc.

“Secondo quanto riferito, una raffica di vento ha causato il sollevamento in aria del castello e dei palloni gonfiabili”, ha detto il commissario di polizia della Tasmania, Darren Hine.

“I bambini escono per una giornata divertente che poi si trasforma in una tragedia orribile. In questo periodo dell’anno (Natale ndr) ti spezza il cuore” ha detto il premier australiano Scott Morrison.

Non è la prima volta che avviene un incidente di questo genere. La Bbc ricorda che nel 2019 altri due bambini sono morti in questo modo. Nel 2018, una bambina è stata lanciata in aria a causa dell’esplosione di un gonfiabile sulla spiaggia di Norfolk, nel Regno Unito.