Vienna, media austriaci: “Identificato l’attentatore. Era un estremista islamico nato e cresciuto in Austria”

Attentato Vienna, media: “Identificato assalitore: era estremista islamico”

È stato identificato l’autore dell’attentato di ieri sera a Vienna: era un ragazzo di 20 anni, nato e cresciuto nella capitale austriaca ma di origini albanesi, già noto ai servizi segreti perché era un estremista islamico. A riferirlo è il giornale “Der Falter”, anche se ancora non è arrivata alcuna ufficialità da parte della polizia locale. Secondo gli 007 di Vienna, l’uomo faceva parte di un gruppo di circa 90 islamisti austriaci che aveva manifestato l’intenzione di recarsi in Siria. Secondo quanto scrive su Twitter Florian Klenk, giornalista di Falter, l’attentatore si chiamava Kurtin S., i suoi genitori provengono dalla Macedonia del Nord e non si sarebbero mai fatti notare per quanto riguarda eventuali tendenze islamiste.

Notizia in aggiornamento

