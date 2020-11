Ci sarebbero 7 morti, tra cui un poliziotto, e diverse persone ferite nell’attentato ancora in corso vicino alla sinagoga ebraica di Vienna e in diverse altre zone delle città. La polizia austriaca ha lanciato una operazione “su vasta scala” nella zona. Sono in azione le forze speciali Vega e Cobra. Il ministro dell’Interno, Karl Nehammer, ha confermato che si tratta di un “attacco terroristico” e ha chiesto ai cittadini di restare chiusi in casa. Ci sarebbe un attentatore ancora in fuga.

Dalle prime ricostruzioni, ci sono stati spari in diversi punti della città: nella zona Schwedenplatz, vicino dell’hotel Hilton e nel parco cittadino, Stadtphk. In azione diversi aggressori, uno arrestato, uno ucciso e uno sarebbe in fuga. Secondo i media, è in corso un sequestro di persone in un ristorante giapponese vicino all’hotel Hilton. La polizia ha chiesto alla gente di restare in casa.

La maggior parte del centro di Vienna è stato chiuso. Intanto le linee trasporti a Vienna non si fermano più alle fermate del primo distretto. Sono stati circondati dalle forze dell’ordine i grandi magazzini Gerngross, in pieno centro, nel quartiere Mariahilf.

Il ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer ha invitato i cittadini a Vienna non uscire. Lo ha riferito in diretta alla televisione austriaca o RF2. Intanto la polizia di Vienna ha esortato le persone che hanno video di quanto sta accadendo di non diffonderli e non scaricarli sui social media ma caricare il materiale tramite un link del ministero dell’interno.

Gli spari sono stati uditi questa sera dopo le ore 20. Un video pubblicato online riprende il momento in cui la gente fugge in strada. La polizia a Vienna ha chiesto ai residenti di tenersi fuori da tutti gli spazi pubblici e dai trasporti. Anche la comunità ebraica ha chiesto ai suoi fedeli di tenersi al riparo.

“Nella zona di Innneren Stadt ci sono stati diversi scambi di colpi di arma da fuoco e ci sono diversi feriti”, ha ‘twittato la polizia. “Siamo in azione con tutte le forze possibili: si prega di evitare tutti i luoghi pubblici nella città”.

Ai membri della comunità ebraica a Vienna è stata data indicazione di rimanere in casa e a tutti gli uomini è stato chiesto di rimuovere la kippah, il tipico copricapo, dopo l’attacco che ha preso di mira una sinagoga della città. Il presidente dell’Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch esclude vittime della comunità ebraica nella sparatoria avvenuta questa sera.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso sostegno all’Austria per l’attacco terroristico in corso a Vienna. “Questa è la nostra Europa. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non cederemo a nulla“. “Noi francesi – ha aggiunto il presidente – condividiamo lo shock e il dolore degli austriaco Dopo la Francia, è un paese amico che è sotto attacco”.

Notizia in aggiornamento

Leggi anche: Libia, fonti del Parlamento di Tobruk a TPI: senza il disarmo delle milizie di Tripoli salta tutto

Potrebbero interessarti Usa 2020 on the road: viaggio nell'America al voto Usa 2020, cosa succede se Trump perde e contesta il voto Elezioni USA 2020 diretta video LIVE: gli ospiti della maratona TPI