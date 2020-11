ATTENTATO A VIENNA: L’ASSALITORE IN AZIONE | VIDEO

È in corso un attentato a Vienna dove sono avvenute diverse sparatorie nel centro inziate vicino alla sinagoga nella Seitenstettengasse. Ci sarebbero 7 morti, tra cui un poliziotto, e almeno 15 feriti ricoverati negli ospedali. La polizia austriaca ha lanciato una operazione “su vasta scala” nella zona. Sono in azione le forze speciali Vega e Cobra. Secondo l’emittente televisiva austriaca “Oe24”, ci sarebbero sette attentatori ancora in fuga, ma l’informazione non è stata ancora verificata. Qui tutti gli aggiornamenti.

Leggi anche: Austria, attacco terroristico in corso Vienna: 7 morti tra cui un poliziotto. Ci sono ostaggi. In azione le forze speciali

