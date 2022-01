Arabia Saudita, maxi nevicata imbianca il deserto | VIDEO

La neve ha coperto la sabbia rossa del deserto, in Arabia Saudita. I fiocchi che scendono dal cielo vanno ad aggiungersi a quelli che si sono già posati.

La maxi-nevicata ha interessato la regione di Tabuk, vicino al confine giordano, nel giorno di Capodanno. La neve sulla montagna Jabal Al – Lawz è attesa ogni anno, questa volta, però, il fenomeno è stato più intenso del solito e dovrebbe durare fino a domenica come riportato da Al – Ekhbariya. L’Arabia Saudita è nota per il clima secco del deserto, ma le temperature variano da regione a regione. In questo caso la neve è caduta a causa delle correnti fredde arrivate in Medio Oriente, mentre l’Europa festeggiava l’arrivo del nuovo anno con temperature primaverili.

Le immagini della grande nevicata hanno fatto il giro del mondo a causa dell’intensità del fenomeno. Si vedono persone che ballano in un deserto completamente bianco, dromedari con le gobbe ricoperti di neve che camminano sulle dune innevate, qualcuno ne approfitta anche per mettere gli sci o per sorseggiare un thè caldo davanti a un orizzonte bianco.