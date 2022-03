Anonymous ha hackerato i canali tv russi: mandati in onda video della guerra in Ucraina

Il gruppo internazionale di Anonymous nella giornata di ieri, 7 marzo 2022, ha hackerato diversi canali televisivi russi, trasmettendo video della guerra in Ucraina e invitando i russi a opporsi al genocidio russo. In un post su Twitter, Anonymous ha affermato di aver violato canali tra cui Rossiya 24, Channel One e Moscow 24, oltre ai servizi streaming Wink e Ivi. La Bbc ha precisato di non essere stata in grado di verificare in modo indipendente, mentre il gruppo parla della “più grande operazione Anonymous mai vista”.

Il tentativo di Anonymous è quello di tenere la popolazione russa informata su quanto sta accadendo in Ucraina per evitare la censura ufficiale. L’intervento sui canali statali anticipa di poche ore l’annuncio della “disconnessione da Internet globale”, di fatto l’isolamento della Russia dal resto del mondo. In una comunicazione formale inviata “a tutte le autorità esecutive federali e alle autorità esecutive dei soggetti della Federazione Russa” si dispone che “entro l’11 marzo tutti i server e domini devono essere trasferiti nella intranet russa”.