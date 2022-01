L’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell ha parlato dello scontro fra Kiev e i separatisti filo-russi in occasione della sua visita in Ucraina. Il conflitto al confine tra Russia e Ucraina, ha detto, “sta per aggravarsi e il panorama geopolitico sta cambiando molto rapidamente”.

“Nei prossimi giorni – ha detto Borrel – ci attende il Consiglio Esteri e dei ministri della Difesa dell’Ue e stanno per iniziare i colloqui tra Russia, Stati Uniti e Nato. Questo è un momento critico”.

Su Twitter il 74enne Borrell sta condividendo le sue tappe della visita a Stanytsia Luhanska. L’insediamento è sulle rive del fiume Seversky Donets nell’Oblast di Luhansk nell’Ucraina orientale.

“La mia prima visita nel 2022 – ha scritto l’Alto rappresentante – è a Stanytsya Luhanska. Con l’aumento del rafforzamento militare della Russia, sono qui per mostrare il sostegno dell’Ue alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina. Per sostenere gli sforzi di riforma sostenuti che sono fondamentali per la resilienza”.

E poi ancora: “Qualsiasi ulteriore aggressione militare avrebbe enormi conseguenze. La Russia deve ridurre l’escalation e attuare pienamente gli accordi di Minsk”.