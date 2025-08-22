Il video shock diffuso dai media libici: “Almasri picchia e uccide un uomo in strada in pieno giorno” | VIDEO

I media libici hanno diffuso un video shock in cui si vede un uomo picchiare e uccidere a mani nude una persona per strada e in pieno giorno: l’aggressore, secondo la stampa, sarebbe Osama Njeem Almasri, l’ufficiale ricercato dalla Corte penale internazionale dell’Aja perché accusato di crimini di guerra e contro l’umanità. Il capo della Polizia giudiziaria libica e noto torturatore di migranti era stato arrestato in Italia lo scorso 19 gennaio e successivamente rilasciato per poi essere rimpatriato in Libia con un aereo di stato italiano. La sua liberazione era diventata un caso internazionale, oltre che un atto di accusa nei confronti del governo Meloni e in particolar modo dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Nordio e Piantedosi.

Nel filmato, pubblicato dalla testata libica Almasdar Media, si vede un uomo, identificato per l’appunto come Almasri, gettare a terra un altro uomo per poi colpirlo con calci e pugni tra i passanti. Il video mostra anche le tracce di sangue lasciate sul luogo della violenza. A rilanciare il filmato è stata anche la ong Rifugiati in Libia: “Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta dell’episodio, ma è accaduto di recente. Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Cpi per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all’inizio di gennaio. Chi sarà ritenuto responsabile mentre continua a uccidere e terrorizzare innocenti cittadini libici, inclusi rifugiati e migranti?”.

Immediati le reazioni politiche con il leader del M5S Giuseppe Conte che ha definito le immagini “raccapriccianti” aggiungendo: “Giorgia le hai viste quelle immagini? Un briciolo di coscienza ti è rimasta? Parli spesso di ‘credibilità’ dell’Italia sul piano internazionale, ma questo vostro comportamento ha esposto l’Italia – culla del diritto anche internazionale – a una infamante vergogna mondiale”. Critica anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha dichiarato: “Le immagini mostrate dai media libici sono terrificanti. Se venisse confermato che a commettere il barbaro omicidio di un cittadino libico in mezzo alla strada è stato il criminale Almasri, il governo italiano deve rispondere a una semplice domanda. Giorgia Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo governo, con una scelta politica che lei stessa pochi giorni fa ha rivendicato, ha volutamente ignorato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale che pende su Almasri per i suoi crimini, gli omicidi e le torture, e lo ha liberato e riaccompagnato a Tripoli dove sta continuando a uccidere”.