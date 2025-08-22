Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Il video shock diffuso dai media libici: “Almasri picchia e uccide un uomo in strada in pieno giorno” | VIDEO

Immagine di copertina

La denuncia dell'ong Rifugiati in Libia: "Sottratto alla giustizia dall’Italia, chi è il responsabile?"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

I media libici hanno diffuso un video shock in cui si vede un uomo picchiare e uccidere a mani nude una persona per strada e in pieno giorno: l’aggressore, secondo la stampa, sarebbe Osama Njeem Almasri, l’ufficiale ricercato dalla Corte penale internazionale dell’Aja perché accusato di crimini di guerra e contro l’umanità. Il capo della Polizia giudiziaria libica e noto torturatore di migranti era stato arrestato in Italia lo scorso 19 gennaio e successivamente rilasciato per poi essere rimpatriato in Libia con un aereo di stato italiano. La sua liberazione era diventata un caso internazionale, oltre che un atto di accusa nei confronti del governo Meloni e in particolar modo dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Nordio e Piantedosi.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Nel filmato, pubblicato dalla testata libica Almasdar Media, si vede un uomo, identificato per l’appunto come Almasri, gettare a terra un altro uomo per poi colpirlo con calci e pugni tra i passanti. Il video mostra anche le tracce di sangue lasciate sul luogo della violenza. A rilanciare il filmato è stata anche la ong Rifugiati in Libia: “Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta dell’episodio, ma è accaduto di recente. Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Cpi per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all’inizio di gennaio. Chi sarà ritenuto responsabile mentre continua a uccidere e terrorizzare innocenti cittadini libici, inclusi rifugiati e migranti?”.

Immediati le reazioni politiche con il leader del M5S Giuseppe Conte che ha definito le immagini “raccapriccianti” aggiungendo: “Giorgia le hai viste quelle immagini? Un briciolo di coscienza ti è rimasta? Parli spesso di ‘credibilità’ dell’Italia sul piano internazionale, ma questo vostro comportamento ha esposto l’Italia – culla del diritto anche internazionale – a una infamante vergogna mondiale”. Critica anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha dichiarato: “Le immagini mostrate dai media libici sono terrificanti. Se venisse confermato che a commettere il barbaro omicidio di un cittadino libico in mezzo alla strada è stato il criminale Almasri, il governo italiano deve rispondere a una semplice domanda. Giorgia Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo governo, con una scelta politica che lei stessa pochi giorni fa ha rivendicato, ha volutamente ignorato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale che pende su Almasri per i suoi crimini, gli omicidi e le torture, e lo ha liberato e riaccompagnato a Tripoli dove sta continuando a uccidere”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / L’Onu dichiara ufficialmente la carestia a Gaza: “La fame è promossa dai leader di Israele come arma di guerra”
Esteri / Il ministro Ben Gvir fa esporre nelle prigioni fotografie della distruzione di Gaza: "Così i detenuti palestinesi le vedono ogni giorno"
Esteri / È morto Frank Caprio, il giudice dei processi diventati virali su Youtube
Ti potrebbe interessare
Esteri / L’Onu dichiara ufficialmente la carestia a Gaza: “La fame è promossa dai leader di Israele come arma di guerra”
Esteri / Il ministro Ben Gvir fa esporre nelle prigioni fotografie della distruzione di Gaza: "Così i detenuti palestinesi le vedono ogni giorno"
Esteri / È morto Frank Caprio, il giudice dei processi diventati virali su Youtube
Esteri / L’Idf dà il via alle operazioni per occupare Gaza. Guterres: “Cessate il fuoco immediato"
Esteri / Summit in Alaska Trump-Putin: l’amicizia ritrovata, nonostante il mandato di arresto internazionale
Esteri / Il fratello del giornalista ucciso a Gaza: "Hanno ucciso Anas perché mostrava la carestia"
Esteri / Ariel Toaff: "Siamo ignobilmente complici di Netanyahu"
Esteri / Il testamento di Al Sharif, il giornalista di Al Jazeera ucciso a Gaza dall'Idf
Esteri / Raid israeliano uccide cinque giornalisti a Gaza: "Erano terroristi"
Esteri / La morte del “Pelè della Palestina” indigna il mondo del calcio: Salah e Cantona contro Uefa e Israele
Ricerca