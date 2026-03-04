Icona app
Esteri
Esteri

Il figlio di Ali Khamenei “curato per mesi nel Regno Unito per impotenza”: il documento degli 007 Usa

Credit: AGF

Lo rivela un documento segreto dell'intelligence statunitense

di Niccolò Di Francesco
Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali, ucciso in un raid israelo-statunitense il 28 febbraio scorso e da molti indicato come possibile successore del padre come nuova Guida Suprema dell’Iran, si sarebbe curato più volte nel Regno Unito per impotenza. Lo rivela il Daily Mail che riporta un documento segreto dell’intelligence statunitense. Secondo un’informativa inviata dal Dipartimento di Stato all’ambasciata statunitense a Londra nel 2008, e successivamente diffusa da WikiLeaks, Mojtaba avrebbe avuto pressioni dalla sua famiglia affinché “regalasse” degli eredi. Khamenei jr. si sarebbe recato almeno quattro volte nel Regno Unito, tra cui una visita durata circa due mesi, prima di riuscire ad avere un bambino, poi chiamato Ali proprio in onore del nonno.

Il figlio dell’ayatollah avrebbe effettuato le visite presso gli ospedali Wellington e Cromwell di Londra. Secondo l’intelligence statunitense, l’uomo si sarebbe sposato tardi, nel 2004, “presumibilmente per un problema di impotenza trattato e infine risolto durante tre lunghe visite nel Regno Unito”. Nel rapporto si legge ancora: “La sua famiglia si aspettava che Mojtaba avesse figli in tempi rapidi, ma ha avuto bisogno di una quarta visita nel Regno Unito per cure mediche. Dopo un soggiorno di due mesi, sua moglie è rimasta incinta. Tornato in Iran, è nato un bambino sano, chiamato Ali in onore del nonno paterno”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ti potrebbe interessare
Esteri / Continuano i raid Usa e di Israele sull'Iran. Contrattacchi su Kuwait, Emirati Arabi e sulla raffineria saudita di Ras Tanura. Francia abbatte alcuni droni. Nato intercetta un missile in Turchia: "Ma era diretto a Cipro". Giallo sull'elezione del figlio di Khamenei a Guida Suprema. Tel Aviv: "Chiunque sia sarà un bersaglio". Rinviati i funerali di Stato a Teheran. Idf bombarda e avanza in Libano: 72 vittime in 3 giorni. Hezbollah risponde con i missili. Usa affondano una fregata iraniana: 87 morti e 60 dispersi. Cina manderà un inviato speciale in M.O.
Esteri / “Cristiano Ronaldo è scappato dall’Arabia dopo l’attacco iraniano”: il suo jet privato ha raggiunto la Spagna
Esteri / Gli americani bocciano Trump: solo un cittadino Usa su quattro approva l’attacco all’Iran
Esteri / Dietro le quinte: ecco come è stato pianificato il raid aereo di Usa e Israele che ha ucciso Ali Khamenei in Iran
Esteri / Missili, droni e autonomia tattica: dentro la strategia di rappresaglia dell'Iran contro Usa, Israele e i loro alleati
Esteri / Macron rafforza il nucleare francese e allarga l’ombrello a 8 Paesi europei: l’Italia rifiuta
Esteri / Nuovi raid sull'Iran: "Colpita l'assemblea che stava eleggendo il successore di Khamenei". L'esercito di Israele entra in Libano: chiude l'ambasciata Usa a Beirut. Trump: "Abbiamo abbastanza armi per combattere per sempre". Teheran avverte gli europei: "Non unitevi alla guerra". Netanyahu minaccia: “Intensificheremo i raid”. Cina: "Fermatevi prima che conflitto diventi incontrollabile". Gaza: chiusi i valichi da inizio ostilità
