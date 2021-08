AFGHANISTAN NEWS: DOPO GLI ATTENTATI DI KABUL | ULTIME NOTIZIE 28 AGOSTO 2021

Dopo 20 anni i talebani hanno riconquistato il controllo di Kabul, la capitale dell’Afghanistan. Le truppe occidentali sono in ritirata, ma gli attentati terroristici nel Paese continuano: giovedì 26 agosto 2021, alcune esplosioni si sono verificate nella zona dell’aeroporto, dove sono in corso le operazioni di evacuazione della popolazione. L’attacco, che ha ucciso almeno 170 persone e ne ha ferite circa 150, è stato rivendicato dall’Isis-K, lo Stato islamico del Khorasan, una regione afghana al confine col Pakistan. La gran parte delle vittime sono civili afghani, tra cui bambini, ma sono morti anche 28 talebani e 13 militari degli Stati Uniti. Ieri il presidente Usa, Joe Biden, contestatissimo per la gestione della ritirata, ha confermato in un discorso alla nazione che il rientro delle truppe prosegue e si concluderà entro il 31 agosto. Ma “risponderemo con forza e precisione” ai terroristi, ha avvertito. Intanto, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha fatto sapere che si sono concluse le operazioni di evacuazione degli italiani da Kabul. Di seguito le ultime notizie di oggi, sabato 28 agosto, in diretta.

AFGHANISTAN, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 20.43 – Media: i Talebani hanno isolato l’aeroporto di Kabul – I talebani hanno isolato l’aeroporto di Kabul, impedendo l’accesso alla maggior parte di coloro che sperano di poter essere evacuati dal Paese, per evitare che si possano creare grandi affollamenti. Lo riferiscono alcuni media internazionali, tra cui Sky News e il Guardian. La notizia giunge dopo che un portavoce dei talebani ha dichiarato che gli islamisti avranno il controllo completo dell’aeroporto di Kabul “molto presto”.

Ore 20.30 – Talebani: annunceremo nuovo governo la prossima settimana – I talebani annunceranno un nuovo governo per l’Afghanistan la prossima settimana. Lo ha dichiarato il portavoce degli islamisti Zabihullah Mujahid all’agenzia Reuters. Mujahid ha affermato che sono già stati nominati i funzionari per gestire le istituzioni chiave, inclusi i ministeri della Sanità pubblica e dell’Istruzione, e la banca centrale. Il portavoce ha poi affermato che i problemi economici che attualmente colpiscono il Paese saranno alleviati una volta insediato il nuovo governo.

Ore 20.24 – Talebani condannano raid Usa: “Attaccato l’Afghanistan” – I Talebani hanno condannato il raid americano con un drone che ha colpito l’Isis-K, definendolo un “chiaro attacco al territorio dell’Afghanistan”: lo ha dichiarato il portavoce degli integralisti, Zabihullah Mujahid alla Reuters, ripresa da vari media fra cui Bbc.

Ore 17.20 – Pentagono: due i militanti dell’Isis-K uccisi – “Due membri di alto profilo di Isis-K sono stati uccisi e uno è rimasto ferito”, nell’attacco sferrato dagli Usa in risposta all’attentato a Kabul. Lo ha reso noto il generale William “Hank” Taylor, nel quotidiano briefing del Pentagono, specificando che non ci sono vittime tra i civili.”Continueremo ad avere la capacità di difenderci e di condurre operazioni di contro-terrorismo”, ha aggiunto il generale. Nel frattempo i talebani hanno annunciato l’arresto di due membri dell’Isis-K. “Sono sotto indagine”, ha reso noto al Washington Post uno dei portavoce degli ‘studenti coranici’, Qari Muhammad Yousaf Ahmadi, senza ulteriori dettagli.

Ore 16.20 – Afghanistan, in Usa massima allerta su minaccia terrorismo – I funzionari federali negli Stati Uniti sono in massima allerta per le minacce alla sicurezza interna, in seguito all’evacuazione dall’Afghanistan e all’attacco a Kabul. A riferirlo è la Cnn secondo cui il dipartimento dell’Homeland Security (Dhs) sta tracciando “tre minacce principali”, tra cui la possibile l’infiltrazione di militanti dell’Isis o di Al Qaeda tra gli afghani evacuati negli Usa. “Per contrastare questa eventualità, è in corso un approfondito screening di chi è trasferito negli Stati Uniti”, ha assicurato il capo dell’intelligence del Dhs, John Cohen, in un colloquio con i colleghi della Giustizia, a quanto appreso dalla Cnn.

Ore 13.10 – Bbc: “Nel caos a Kabul molti uccisi dalle truppe Usa” – “Molte” delle persone morte nell’attentato all’aeroporto di Kabul “sono state uccise dai soldati americani” nella calca e nella confusione seguita alle esplosioni. Lo riferisce l’inviato in Afghanistan della Bbc riportando le parole di alcuni testimoni. “Ho visto militari americani e dietro di loro militari turchi. Gli spari arrivavano da lì, dalle torri”, ha raccontato il fratello di una delle vittime, un tassista afghano che era arrivato da Londra per cercare di salvare la sua famiglia. Il Dipartimento della Difesa Usa non ha risposto alla richiesta della Bbc di commentare queste affermazioni.

Ore 07.00 – Rappresaglia Usa: drone uccide un terrorista dell’Isis – Un drone lanciato dagli Usa ha ucciso un terrorista dell’Isis nella provincia di Nangarhar, in risposta all’attentato che ha provocato almeno 170 vittime (tra cui 13 soldati americani) all’aeroporto di Kabul. A renderlo noto è lo Stato maggiore dell’esercito americano. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato ucciso una delle menti dell’Isis-K, ovvero l’organizzazione terroristica affiliata allo stato islamico con base in Afghanistan. La vittima potrebbe essere uno dei pianificatori dell’attentato all’aeroporto di Kabul. Il drone, come riferisce l’esercito Usa, è partito da una base situata fuori dall’Afghanistan. Non ci sono state vittime civili nell’operazione.

