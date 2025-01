Aereo contro la Torre Eiffel: la pubblicità della Pakistan Airlines diventa un caso sul web

Aereo contro la Torre Eiffel: la pubblicità della Pakistan Airlines

La Pakistan Airlines ha ripreso a volare in Europa: ma per pubblicizzare il primo volo per Parigi ha scelto un’immagine che ha fatto discutere.

Nella locandina, che ha i colori della bandiera francese, si vede un aereo della compagnia che si dirige verso la Tour Eiffel. Il problema che è si ha l’impressione che il velivolo possa schiantarsi sul monumento nell’attimo successivo. Un’immagine che non può non ricordare l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

Non a casa la locandina ha scatenato le polemiche sul web con molti utenti che l’hanno giudicata di cattivo gusto. “È una pubblicità o una minaccia?” ha scritto un utente su X.

Persino il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha preso a cuore la vicenda ordinando un’indagine sulla questione, mentre il ministro delle Finanze, Ishaq Dar, ha definito la pubblicità “una stupidità”.

L’annuncio ha rovinato il ritorno nei cieli d’Europa della compagnia aerea. La Pakistan Airlines, infatti, era stata bandita nell’Unione Europea e nel Regno Unito dopo un incidente in cui persero la vita 97 persone causato da un errore umano.