Cosa sappiamo su Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, nuovo leader dell’Isis

Chi è Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, successore di Al Baghdadi

L’Isis ha annunciato il nome del successore di Al Baghdadi, il califfo dell’Isis: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. A dare la notizia è stato il nuovo portavoce dell’organizzazione jihadista, Abu Hamza al-Quraishi, in un audio in cui ha confermato la morte del capo dello Stato islamico e del suo portavoce. L’audio, che dura sette minuti, è stato pubblicato attraverso i canali ufficiali di propaganda dell’Isis.

Sono ancora pochissime le informazioni che conosciamo su Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi perché, come per tutti i miliziani dell’Isis, si tratta probabilmente di un nome di battaglia.

I miliziani dell’Isis, infatti, usano nomi falsi per nascondere il loro vero nome e adottare il simbolismo islamico.

La morte di Al Baghdadi

A dare la notizia della morte di Abu Bakr Al Baghdadi, che si è fatto esplodere nel suo nascondiglio durante un raid Usa nella provincia di Idlib, in Siria, era stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in una conferenza stampa lo scorso 27 ottobre. In quell’occasione, Trump aveva dichiarato: “Conosciamo già il successore del leader dell’Isis Abu Bakr al Baghdadi, è già nei nostri sistemi”.

Qualche ora dopo, fonti delle Forze democratiche siriane avevano annunciato che anche il braccio destro di Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Hassan al-Muhajir, portavoce dell’Isis e suo possibile successore, era stato ucciso nel nord della Siria. La notizia è stata poi confermata da Donald Trump.

Abu Bakr al-Baghdadi, dal carcere di Abu Ghraib alla guida dell’Isis: storia del califfo del sedicente Stato islamico

Potrebbero interessarti Cannibale fa ubriacare tre amici, poi li mangia: ritrovati resti umani divorati L'Isis conferma la morte di al-Baghdadi e annuncia il suo successore Israele, arrestata la deputata palestinese Khalida Jarrar

La vera storia dell’Isis