Aava, la ragazza che in Finlandia diventa primo ministro a 16 anni

Aava Murto è diventata primo ministro a soli 16 anni in Finlandia, anche se solo per un giorno, prendendo il posto di Sanna Marin. La studentessa attivista del piccolo villaggio di Vaaksy (che si trova a Sud della Finlandia) ha trascorso la giornata dello scorso mercoledì nei panni del primo ministro del paese, anche senza firmare decreti e decidere leggi. La ragazza ha lavorato con il programma “Girl Takeover”, durante la Giornata internazionale della ragazza delle Nazioni Unite, per aumentare la consapevolezza dell’uguaglianza di genere. Aava si è concentrata prettamente sulle tecnologie nel divario di genere e ha spiegato: “L’accesso delle ragazze alla tecnologia è un importante problema di uguaglianza globale che deve essere preso sul serio”.

Aava Murto spoke about girls and technology. On October 7th Prime Minister @MarinSanna‘s seat was occupied by 16-year-old Murto for one day, as a part of Girls Takeover event organised by @PlanGlobal. #GirlsTakeover Full text of the speech 👇https://t.co/YlJX9ObyaV pic.twitter.com/cnJAxhixyy — Finnish Government (@FinGovernment) October 7, 2020

Poi ha proseguito: “Le ambizioni in materia di parità di genere verranno meno finché le ragazze verranno messe da parte dall’uso e dallo sviluppo della tecnologia. Anche le ragazze hanno un futuro digitale, ed è per questo che le ragazze dovrebbero avere voce in capitolo nella tecnologia”. Aava, durante la giornata da primo ministro, ha incontrato membri del governo e legislatori.

