Quota 100 ultime notizie: col nuovo governo stop alla misura?

Quali sono le ultime notizie su Quota 100? Che farà il governo Conte bis sulle pensioni? Se lo chiedono in molti, in questi primi giorni di attività del nuovo esecutivo. Secondo alcune indiscrezioni, le due forze che reggono il governo, M5S e Pd, avrebbero raggiunto un accordo che prevede che Quota 100 non venga rinnovata e che si esaurisca nel 2021. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha però precisato che la misura “rimane”. In questo articolo facciamo il punto della situazione aggiornata a oggi, martedì 10 settembre 2019.

Pensioni ultime notizie, Quota 100 divide il governo

Come noto, Movimento Cinque Stelle e Partito democratico la pensano in modo diametralmente opposto su pensioni e Quota 100. La misura che consente di andare in pensione con almeno 62 anni d’età e 38 di contributi è stata introdotta dal governo guidato dal M5S e dalla Lega: i pentastelati sostengono dunque la bontà dell’intervento. Il Pd, invece, è fortemente contrario a Quota 100, giudicandola pericolosa per la tenuta dei conti pubblici. Ora che sono al governo insieme, Cinque Stelle e dem dovranno trovare un accordo su questo punto. Di seguito le ultime notizie.

Quota 100 ultime notizie: l’accordo raggiunto tra Pd e M5S

Secondo alcune indiscrezioni di stampa, Pd e M5S si sarebbero accordati per mantenere Quota 100 in vigore anche per i prossimi due anni per cui è prevista, ossia fino al 2021. Dopodiché la misura per il pensionamento anticipato non sarà rinnovata. Si tratta di una soluzione di compromesso tra i Cinque Stelle, che avevano assicurato che Quota 100 non sarebbe stata cancellata, e i dem, che invece ne vorrebbero la cancellazione immediata. Secondo un retroscena di Repubblica, Quota 100 sarà sostituita, da una forma di anticipo pensionistico sociale (Ape social) opportunamente rafforzato rispetto all’attuale normativa (qui l’articolo completo).

Quota 100 ultime notizie, la ministra Catalfo: “Quota 100 rimane”

In seguito alle ultime notizie di stampa sul presunto stop a Quota 100, la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, è intervenuta sul punto per chiarire che la misura “rimane”. “Quota 100 rimane. Poi se ci saranno dei miglioramenti da fare, per quota 100 o per il reddito di cittadinanza, li faremo. Ma le due misure restano”, ha assicurato Catalfo a margine dei lavori sulla fiducia al Senato, interpellata sulle ipotesi di revisione o chiusura anticipata della misura introdotta con la scorsa manovra.

