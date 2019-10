Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, venerdì 4 ottobre 2019.

Il viceministro Buffagni: “Quota 100 non si tocca”

“Quota 100 è una misura che ha funzionato e quindi crediamo sia necessario tenerla. Dopodiché ci sono le esigenze delle imprese, ma crediamo sia importante una maggiore responsabilità sociale da parte delle imprese”. Lo dice il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni (M5S) rispondendo agli ambienti confindustriali che chiedono di cancellare la misura di pensionamento anticipato che consente di uscire dal mercato del lavoro a chi ha almeno 62 anni d’età e 38 di contributi

“Che le imprese chiedano di togliere alcuni soldi dove noi riteniamo siano utili per metterle da un’altra parte è legittimo”, spiega Buffagni. “Il Governo – deve però fare sintesi tra le esigenze di tutti e trovare le soluzioni: la priorità è fare le cose come Sistema Italia e remare tutti dalla stessa parte”.

Quota 100: il Governo “scongela” i risparmi

Il Governo “scongela” gli 1,5 miliardi di euro che erano stati stanziati per Quota 100 e reddito di cittadinanza e che non saranno utilizzati a causa del numero di domande inferiore alle attese. Le risorse non saranno re-investite nelle due misure, confermate per il 2020, ma saranno utilizzate per altre finalità. Per quanto riguarda Quota 100, al 30 settembre risultano arrivate all’Inps circa 185mila domande a fronte delle 290mila che erano state previste all’inizio dell’anno.

In queste ore il Consiglio dei ministri dovrebbe disporre lo “scongelamento” dei fondi che erano stati messi da parte per garantire nel 2019 la tenuta dei conti pubblici ed evitare la procedura d’infrazione da parte della Commissione europea.

Pensioni news, Landini: “Cambiare la legge Fornero”

“Per noi il problema è riaprire una discussione vera sulla revisione della legge Fornero, Quota 100’non ha modificato la Fornero”. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Ci vuole una pensione di garanzia per i giovani, bisogna riconoscere la differenza di genere e quindi un trattamento migliore per le donne”, sostiene il sindacalista. “Poi bisogna finalmente riconoscere che i lavori non sono tutti uguali e occorre introdurre una flessibilità in uscita che permetta alle persone decidere quando andare e, soprattutto, che i lavori più pesanti debbano essere riconosciuti come tali”.

