Nasce “Never Buy”, il primo marketplace digitale per il B2B dedicato al noleggio

Il suo nome – “Never Buy” (letteralmente “mai comprare”) – rispecchia la filosofia che sta alla base di questa start-up nata nell’hinterland milanese, che si inserisce nell’alveo della cosiddetta sharing economy ed esprime la filosofia del noleggio, dell’abbonamento e del pay-per-use: il vero valore di un bene o di un servizio non sta nel suo possesso, ma nel suo utilizzo.

La sua unicità sta nel fatto di essere l’unico marketplace interamente digitale dedicato al noleggio, in ogni sua forma, con un target ben preciso: le piccole e medie imprese. E ora Never Buy è pronto a spiccare il volo sul mercato digitale italiano del B2B.

Ad averlo fondato sono due imprenditori, legati da un’amicizia di lunga data. Il primo, Alessandro Malgioglio, CEO di Never Buy, è da 20 anni partner di Kerdos Partners nell’ambito della consulenza strategica nel credito al consumo e del noleggio operativo. Dal 2015 analista finanziario CIIA e imprenditore in diversi settori compresi l’intermediazione finanziaria, i servizi audiovisivi e la web communication, dove la sua azienda Drink Creativity si è aggiudicata diversi premi ed è stata inserita nella guida Taschen “Guidelines for online success”.

Il secondo, Mike Scalera, è un dirigente affermato in ambito Sales & Marketing con all’attivo la creazione di agenzie marketing sia in Italia che all’estero ed il lancio di numerose campagne per i più importanti brand al mondo, oltre ad essere stato CEO e Chief Strategy Officer per l’agenzia creativa TLC Marketing Worldwide.

Attorno al loro progetto, Alessandro Malgioglio e Mike Scalera hanno già saputo attrarre numerosi investitori, che hanno scommesso su questa idea innovativa, mettendo sul tavolo investimenti significativi con l’obiettivo di generare in un triennio 90 milioni in noleggi.

“Never Buy si propone quale punto di riferimento per ogni PMI che abbia necessità di noleggiare servizi e prodotti a supporto del proprio business, in maniera semplice e smart, anche dal proprio cellulare. – spiegano Alessandro Malgioglio e Mike Scalera – Grazie a Never Buy, il professionista o il piccolo imprenditore trova in un unico luogo tutto quello che gli serve per avviare un’attività o rinnovare l’esistente. Per restare aggiornati e competitivi non è più necessario affrontare un investimento iniziale elevato e spesso problematico. Noleggiando con Never Buy, i clienti possono subito operare sul mercato in totale tranquillità e in tempi brevi”.

E quando Malgioglio e Scalera affermano, che in Never Buy si può trovare tutto per il proprio lavoro, è un dato reale: “Attraverso Never Buy si accede ad un unico marketplace dove noleggiare tutto il necessario, dagli arredi alle attrezzature. – continuano – Essendo un marketplace cross-asset il cliente ha un unico interlocutore: dal computer alla scrivania, dai mobili alle apparecchiature professionali. Il tutto comprensivo dell’installazione, dell’assistenza e della manutenzione. Oltre a ciò, il cliente entra a far parte di una community ricca di servizi e benefit: da agevolazioni sulla fornitura del gas e dell’energia elettrica alla formazione online gratuita”.

Ad alimentare la piattaforma Never Buy sono i grandi marchi produttori, ma anche i distributori e i retailers, i piccoli negozianti, che possono promuovere i propri beni e servizi sul marketplace, trovando un partner proattivo nella comunicazione e nel marketing e avendo a disposizione un ambiente user friendly, ricco di creatività. I noleggi sono forniti sia in proprio sia tramite le migliori società di noleggio e leasing operativo.

Proprio a loro si rivolge Never Buy in questo momento così drammatico come quello che il nostro Paese sta affrontando per effetto del Covid-19: “I negozi in queste settimane sono chiusi e la situazione non muterà purtroppo a breve. – spiegano Alessandro Malgioglio e Mike Scalera – Ai primi di maggio lanceremo il nostro marketplace su scala nazionale”.

“A tutti i produttori e rivenditori che si registreranno entro il 30 aprile prossimo sul sito di Never Buy sarà data l’opportunità di inserire gratuitamente fino al 30 settembre le proprie offerte e i propri beni da noleggiare. In questo modo vogliamo aiutare il mercato della produzione e della distribuzione di beni per il mercato B2B ad essere pronti quando ci sarà la ripresa dei consumi. Una ripresa che avrà nell’utilizzo del digitale un forte booster: se c’è infatti un dato che da questa crisi emerge, è che l’Italia in poche settimane ha fatto un vero e proprio salto in avanti nella digitalizzazione. E noi di Never Buy saremo in prima linea”.

