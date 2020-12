Lotteria degli scontrini: i premi e come scoprire se ho vinto

Quali sono i premi in palio della lotteria degli scontrini? E come verranno pagati? I premi della Lotteria verranno pagati direttamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli accreditandoli su bonifico bancario o con assegno circolare non trasferibile. Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori con i seguenti premi:

7 premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;

3 premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;

1 premio di un milione di euro ogni anno.

Le estrazioni “zerocontanti” premiano invece sia il consumatore sia il negoziante:

15 premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e 15 premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

10 premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e 10 premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;

1 premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e 1 premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

Come scoprire se ho vinto

Come faccio a scoprire se ho vinto un premio della lotteria degli scontrini? I vincitori della Lotteria saranno informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell’area riservata del Portale Lotteria. In ogni caso, chi vince riceve anche una comunicazione formale che può avvenire in due modi:

Pec (Posta elettronica certificata) inviata all’indirizzo che il consumatore ha indicato sul Portale Lotteria;

Raccomandata con ricevuta di ritorno che viene recapitata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto dall’Agenzia.

I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. Per sapere se si è tra i fortunati, basta accedere all’area riservata del Portale Lotteria con Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns): i vincitori ricevono immediatamente una notifica che segnala la vincita, senza necessità di controllare.

Negozianti

Il negoziante che risulta vincitore della lotteria “zero contanti” riceve una comunicazione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.

