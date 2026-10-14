Banca Ifis al fianco della Festa del Cinema di Roma

La Banca darà un premio a Nicola Piovani e aprirà la Banca Ifis Lounge per interviste e talk legati al cinema

Banca Ifis rafforza il proprio sostegno alla cultura affiancando come main partner la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’edizione 2026 inaugura una partnership triennale che vedrà la Banca al fianco della Fondazione Cinema per Roma nella promozione del cinema come patrimonio culturale e occasione di partecipazione e confronto per la collettività.

“Il grande cinema forma lo sguardo critico, educa all’empatia, allena a comprendere mondi diversi dal proprio. È uno strumento di crescita civile prima ancora che estetica. Come istituzione bancaria, sentiamo la responsabilità di sostenere ciò che forma le persone, non solo ciò che le intrattiene”, ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.

La presenza di Banca Ifis alla Festa del Cinema di Roma si articolerà attraverso un programma di iniziative pensato per valorizzare il cinema come luogo di incontro tra cultura, creatività e impresa. Uno dei momenti centrali sarà l’assegnazione del Banca Ifis Music Award, il nuovo premio istituito dalla Banca in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma e la Fondazione Musica per Roma. La prima edizione del riconoscimento sarà assegnata a Nicola Piovani, protagonista della musica italiana e internazionale e autore di alcune delle più importanti colonne sonore del cinema. Il premio sarà consegnato il 13 ottobre, in occasione della cerimonia di inaugurazione della Festa, presso la Sala Sinopoli. Nel corso della sua carriera, Piovani ha composto oltre 250 colonne sonore, ricevendo nel 1999 l’Oscar® per La vita è bella di Roberto Benigni.

Nell’ambito della manifestazione, Banca Ifis allestirà la Banca Ifis Lounge, uno spazio dedicato ad appuntamenti, conversazioni e momenti di relazione con giornalisti, protagonisti del cinema, imprese e stakeholder. La lounge ospiterà attività di networking, incontri aperti al pubblico e momenti che anticipano le proiezioni serali e del red carpet, diventando il punto di riferimento della presenza della Banca durante le giornate della Festa.

Banca Ifis creerà momenti di avvicinamento e coinvolgimento del grande pubblico con iniziative dedicate sui propri profili social ufficiali su Facebook, Instagram e LinkedIn.