Amazon, dall’Antitrust italiana multa record da oltre 1 miliardo di euro: “Discriminati i venditori indipendenti”

L’antitrust italiana ha inflitto una multa da oltre un miliardo di euro ad Amazon, per aver discriminato alcuni venditori indipendenti. Una sanzione record quella decisa il Garante della concorrenza e del mercato, arrivata dopo due anni e 7 mesi di indagini, in cui l’antitrust ha accertato che Amazon non garantiva sempre ai venditori indipendenti una visibilità adeguata della merce offerta.

Oltre al pagamento di 1,128 miliardi di euro, il garante ha anche chiesto al colosso di Seattle di fare in modo che tutti i venditori, che utilizzano i siti di Amazon per raggiungere i clienti ma gestiscono autonomamente attività come la custodia, l’imballaggio e la consegna dei prodotti, possano da ora in poi operare alla pari. “Amazon dovrà concedere ogni privilegio di vendita e di visibilità sulla propria piattaforma a tutti i venditori terzi che sappiano rispettare standard equi e non discriminatori di evasione dei propri ordini, in linea con il livello di servizio che Amazon intende garantire ai consumatori Prime”.