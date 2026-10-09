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Cultura

Un libro di corsa: I vedovi

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di Claudia Nanni
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Un libro di corsa – I vedovi

Se vi piacciono i gialli psicologici, I vedovi di Boileau e Narcejac è il libro che fa per voi.

Il protagonista si chiama Serge, un uomo come tanti. È sposato con Mathilde, donna bellissima che lavora come indossatrice.

Serge però ha un piccolo problema che si chiama gelosia. Inizia a pensare che la moglie lo tradisce e assume un investigatore. Vi sto facendo incuriosire? L’investigatore porta delle prove, ma come la vita ci insegna le cose, alcune volte, non sono quelle che sembrano…

Claudia Nanni
Claudia Nanni è giornalista professionista. Collabora con TPI e si occupa di recensioni di libri e interviste
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