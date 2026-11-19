Le Scuderie del Quirinale celebrano Jacopo Carucci, universalmente noto come Pontormo, con una monografica di eccezionale portata che ridefinisce la lettura del Manierismo italiano. Curata da Cristina Acidini con Elena Capretti, Philippe Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani, l’esposizione riunisce oltre 130 opere provenienti dai più importanti musei internazionali. Non si tratta solo di una rassegna di capolavori, ma di un viaggio intimo nella psiche tormentata di un artista che ha saputo rompere gli schemi della tradizione rinascimentale, aprendo la strada a nuove inquietudini visive.

Nella prima sala il confronto intimo tra Andrea del Sarto, Pontormo e Rosso Fiorentino

La mostra si apre con un’immersione emotiva totale, un momento di altissima riflessione interiore che mette a nudo l’anima del Manierismo. Nella prima sala, il visitatore è accolto dalla maestosità di tre opere pittoriche monumentali che definiscono il tono dell’intero percorso. Al centro campeggia il genio inquieto del Pontormo, fulcro di questa tensione spirituale, affiancato dall’armonia classica e bilanciata del suo maestro Andrea del Sarto sulla sinistra (presente con opere come la Pala di San Gallo) e dalla carica drammatica e visionaria di Rosso Fiorentino sulla destra (con opere come la Madonna col Bambino e santi). Questo confronto serrato non è sterile accademia, ma uno scontro brutale di visioni dell’essere umano. Laddove del Sarto persegue un equilibrio perfetto e rassicurante, Pontormo e Rosso strappano il velo della realtà: Jacopo si dispera in una tensione psicologica rarefatta ed elegante, mentre il Rosso spinge verso un tormento espressivo viscerale, inaugurando un viaggio spirituale senza ritorno.

Jacopo da Pontormo si formò inizialmente sotto grandi maestri come Andrea del Sarto, assorbendo influenze da Leonardo da Vinci. Nel suo percorso verso l’indipendenza, realizzò opere significative come la Madonna di San Ruffillo e la Pala di San Michele Visdomini, che mostrano già la sua cifra stilistica innovativa.

L’eredità medicea e lo sguardo nordico: da Poggio a Caiano alle critiche del Vasari

Un nucleo fondamentale della mostra esplora il legame viscerale tra Pontormo e la committenza medicea, con particolare attenzione agli affreschi di Vertumno e Pomona nella Villa di Poggio a Caiano. Questa libertà espressiva, tuttavia, non fu esente da critiche: nelle sue Vite, Giorgio Vasari rimproverò aspramente al Pontormo una sorta di ‘maniera tedesca’, accusandolo di essersi eccessivamente allontanato dalla tradizione classica per avvicinarsi alle inquietudini grafiche di Dürer.

Inoltre, l’attività per la ricca committenza medicea e privata portò l’artista a realizzare importanti apparati effimeri, come le decorazioni per i carri di carnevale del 1512 e 1513, oltre a dipinti devozionali e ritratti per illustri famiglie fiorentine, consolidando il suo ruolo centrale nel panorama artistico cittadino.

La svolta della Certosa: rifugio dalla peste e assimilazione del Dürer

Nel 1523, per sfuggire alla peste che infuriava a Firenze, Pontormo si rifugiò insieme all’allievo Bronzino alla Certosa del Galluzzo. Questo soggiorno segnò una svolta profonda nella sua arte: a contatto con la spiritualità e la regola dell’ordine certosino, l’artista dipinse un ciclo di affreschi sulla Passione di Cristo. L’opera rivela un contatto diretto con le incisioni del maestro tedesco Albrecht Dürer, di cui Pontormo assimilò la forza espressiva e le inquietudini formali, fondendole con la propria sensibilità e dando vita a una nuova e potente cifra stilistica.

Il complesso della Cappella Capponi: la Pala, il capolavoro della Deposizione e l’autoritratto

All’interno della chiesa di Santa Felicita, Ludovico di Gino Capponi affidò a Pontormo la decorazione della cappella familiare tra il 1525 e il 1528 circa. Qui l’artista realizzò la celebre Pala Capponi, comprendente l’Annunciazione e la monumentale Deposizione dalla croce. Quest’ultima opera rappresenta una rivoluzione nella pittura del Cinquecento: le figure diafane sospese in uno spazio indefinito, i colori cangianti e innaturali e l’intensità drammatica degli sguardi creano una composizione di struggente bellezza, universalmente riconosciuta come uno dei vertici assoluti del Manierismo. Secondo la tradizione, nell’angolo in alto a destra, l’artista inserì un proprio autoritratto, osservando la scena con sguardo intenso.

La Camera dei Bettini: il sodalizio con Michelangelo e le opere riunite

Nella Camera dei Bettini si concretizzò lo straordinario sodalizio tra Pontormo e Michelangelo Buonarroti, commissionato dal ricco mercante e banchiere fiorentino Bartolomeo Bettini. Quest’ultimo desiderava celebrare i grandi poeti volgari e affidò la decorazione della sua camera ai maggiori artisti del tempo. Michelangelo fornì il cartone per la celebre ‘Venere e Cupido’, dipinta da Pontormo. L’evento espositivo riunisce per la prima volta quest’opera nello stesso ambiente con i ritratti allegorici di Dante e Petrarca eseguiti dal Bronzino, offrendo al pubblico l’occasione irripetibile di ammirarli insieme.

La Sala dedicata all’assedio di Firenze

Al piano di sopra, la sala dedicata all’Assedio rievoca il drammatico Sacco di Roma e l’assedio di Firenze del 1529-1530. In questo contesto di crisi, Michelangelo Buonarroti diresse le fortificazioni della città, come testimoniano i disegni conservati a Casa Buonarroti. Impegnato gravemente in questo compito, tanto da non avere tempo per dipingere, Michelangelo affidò al Pontormo la realizzazione di due opere su propri cartoni, una delle quali è il ‘Noli me tangere’, esposto proprio in questo spazio a testimonianza del legame tra i due artisti durante l’emergenza. Pontormo visse profondamente questo clima di instabilità, riflettendo nelle sue opere la tensione e lo sconvolgimento di un’epoca segnata dal passaggio dei Lanzichenecchi.

Inoltre, la tavola con ‘I martiri del monte Ararat’ di Pontormo, commissionata dallo Spedale degli Innocenti, collega il sacrificio dei diecimila martiri al clima di crisi e assedio di Firenze, riflettendo la sofferenza e la tensione di quell’epoca storica.

L’Alabardiere del Pontormo: simbolo di libertà fiorentina

Considerato uno dei capolavori del Cinquecento, il celebre ritratto dell”Alabardiere’ racchiude una storia di resistenza e identità. A lungo identificato erroneamente con il Duca Cosimo de’ Medici, la critica moderna riconosce nel giovane guerriero Francesco Guardi (1514-1554). Difensore della Repubblica fiorentina, Guardi incarnava lo spirito di ribellione durante il drammatico assedio di Firenze. Il giovane indossa con fierezza i colori di Firenze, il rosso e il bianco, e sul suo berretto spicca una medaglia raffigurante Ercole e Anteo, simbolo di forza e resistenza: un dettaglio che trasforma il ritratto militare in un’allegoria della virtù civica e della lotta per la libertà repubblicana contro la tirannia, rendendolo non solo un trionfo estetico, ma un manifesto politico immortale.

I Ritratti e i Disegni

La mostra dedica poi una sala cruciale ai ritratti e ai disegni. Accanto ai capolavori autografi di Pontormo, come la ‘Madonna col Bambino e San Giovannino’ e numerosi studi a sanguigna, il percorso presenta un ricco confronto con opere di altri maestri del Cinquecento. Spiccano il ‘Ritratto di Lorenzo Lenzi’ e il ‘Ritratto di dama in rosso’ di Bronzino, oltre al ‘Ritratto di Monsignore’ proveniente da Washington e alla ‘Sacra Famiglia con San Giovannino’ attribuita all’ambito fiorentino, delineando una complessa rete di relazioni artistiche e di committenza medicea.

Il dialogo con Bronzino: erede e completatore dell’opera

Il percorso si arricchisce del confronto fondamentale con Agnolo Bronzino, allievo prediletto e più stretto collaboratore del Pontormo. Il legame tra i due, cementato dalla comune formazione presso Andrea del Sarto, fu talmente profondo che il Bronzino ne raccolse l’eredità spirituale e stilistica. Lavorando fianco a fianco con il maestro, il Bronzino fu determinante nel portare a compimento imprese monumentali rimaste interrotte alla morte di Jacopo, come il grandioso ciclo di affreschi per il coro della Basilica di San Lorenzo a Firenze, garantendo così la trasmissione di quella rivoluzionaria sensibilità manierista.

Spicca in questa sezione il monumentale ‘Cristo crocifisso’ di Bronzino (Agnolo di Cosimo), databile intorno al 1540. Dipinto su tavola per Bartolomeo Panciatichi, ricco mercante vicino agli ambienti riformati di Jacques Lefèvre d’Étaples, il dipinto riflette una complessa meditazione sul tema della Salvezza. Il corpo del Cristo emerge dall’oscurità con una resa scultorea e luminosa, mentre il rivolo di sangue rimanda al sacrificio redentore. Questo capolavoro testimonia il profondo legame spirituale e l’eredità artistica raccolta dall’allievo di Pontormo, insieme ad altre opere come il ‘Ritratto di vedova’ e i modelli scultorei associati a Michelangelo.

Il capolavoro della Visitazione e il dialogo contemporaneo

A culmine del percorso risplende la Visitazione di Carmignano, capolavoro assoluto della maturità di Pontormo. L’opera si distingue per una forza espressiva rivoluzionaria: quattro figure femminili dominano la scena in uno spazio rarefatto ed enigmatico. I colori acidi e innaturali, le vesti dai panneggi guizzanti e cangianti, e soprattutto gli sguardi fissi e penetranti dei personaggi creano una tensione psicologica vibrante, sospendendo l’evento sacro in una dimensione senza tempo. Questo vertice della pittura del Cinquecento riverbera nell’arte contemporanea: il progetto si chiude infatti con il confronto ideale a Santa

Antiqua, dove è visibile ‘The Greeting’ di Bill Viola, videoinstallazione del 1995 che riprende al rallentatore l’incontro tra le figure della Visitazione. Buona visione.