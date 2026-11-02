Un libro di corsa – Implacabile

Maggie Burkhardt è una signora di ottant’anni che abita al Royal Karnak, un albergo in Egitto. Sta scappando dal suo passato. Eh sì perché la “dolce” vecchietta non è poi così uno zucchero. Prima di arrivare in Egitto, abitava in un albergo in Svizzera dove è successo qualcosa…

A movimentare le cose arrivano due ospiti al Royal Karnak, Tess e il figlio Otto. Per Maggie è un invito a nozze. Sono le ennesime persone che ha deciso di aggiustare e manipolare, ma ha fatto i conti senza l’oste.