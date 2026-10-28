Un libro di corsa – Le sussurratrici

Siamo nel 1930, la storia inizia con il matrimonio di Adelasia e Teobaldo. Sono gli anni in cui le donne contavano meno di zero. Vi lascio immaginare il trattamento che era stato riservato ad Adelasia.

Ben presto la vita matrimoniale diventa un incubo e la casa dove abita una prigione. Per salvarsi Adelasia decide di scappare con le due figlie, Bianca e Fenicia. Si rifugia nella Villa delle Buonedonne che apparteneva a sua nonna Caterina.

La villa diventa un rifugio per donne maltrattate, che hanno avuto il coraggio di lasciare il marito o che hanno deciso di abortire.