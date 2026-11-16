L’operosità dell’architettura italiana negli anni della Repubblica
La mostra "La vitalità dell'architettura italiana 1946-2026", allestita dal MaXXI Roma, mette in luce l'originalità e la raffinatezza degli architetti del nostro Paese
Gli architetti italiani sono sempre stati apprezzati nel mondo non solo per la loro stimolante originalità ma anche per la loro raffinata operosità. Elementi utili a riprova si ritrovano nel variegato materiale documentario (foto, video, disegni, modellini..) della mostra “La vitalità dell’architettura italiana 1946- 2026” allestita dal MaXXI Roma per ricostruire alcune tra le realizzazioni architettoniche e urbanistiche italiane più significative progettate nel corso degli ultimi 80 anni.
Curata da Pippo Ciorra ed Elena Tinacci, la mostra si apre con i video delle interviste a otto celebrati architetti, proiettati a rotazione. Stefano Boeri, Massimiliano Fuksas, Maria Giuseppina Grasso, Renzo Piano, Franco Purini, Elisabetta Terragni, Paola Viganò e Gino Zucchi parlano del ruolo cruciale dell’architettura e degli architetti per lo sviluppo del benessere sociale e richiamano la propria esperienza professionale.
L’esposizione prosegue con alcuni progetti realizzati tra il primo dopoguerra e l’inizio del XXI secolo che hanno coinvolto numerosi architetti su vari fronti. Su quello della memoria collettiva è presentata l’installazione dello Studio BBRP in ricordo della costruzione a Milano del Cimitero monumentale dei caduti nei lager e nei campi di sterminio nazisti di Matilde Cassani Studio.
Sul fronte educativo, oltre al progetto di Maurizio Sacripanti per la scuola di Sant’Arcangelo di Romagna, è documentato quello di Giancarlo De Carlo per le costruzione della Facoltà di Magistero dell’Ateneo di Urbino e dei collegi universitari diffusi nel territorio. Un progetto alimentato per oltre 20 anni dal Rettore Carlo Bo che ha coinvolto la cittadinanza su impulso di De Carlo, tra i primi architetti a sollecitare la partecipazione degli utenti alle fasi di progettazione.
Di Aldo Rossi (1931- 97) – primo italiano a ricevere il Pritzker Architetture nel 1980 (Renzo Piano nel 1990) – è documentato il progetto per la riqualificazione dell’area dell’ex fabbrica della cioccolata Perugina vicino alla Stazione di Fontivegge (Perugia). Si tratta del Centro Direzionale della Regione Umbria: ubicato su una grande piazza digradante (già Piazza del Bacio) e articolato su due gruppi di edifici, uno per usi commerciali e istituzionali e uno per usi residenziali con spazi aperti ad attività sociali.
Sul fronte infrastrutturale viene ricordata la gara per la nuova Stazione di Napoli Centrale il cui progetto definitivo è la combinaxione tra le proposte dei 3 gruppi vincitori ex aequo. La copertura dell’atrio si deve a Pier Luigi Nervi e Giuseppe Vaccaro; la sistemazione urbanistica della piazza utilizza il progetto di Carlo Cocchia, Bruno Zevi e Luigi Piccinato; mentre la pensilina è tratta dal progetto di Massimo Battaglini.
Anche la Stazione Cadorna a Milano, ristruttursta da Gae Aulenti e Marco Buffoni vede riqualificata la piazza antistante attraverso una serie di pensiline in acciaio e vetro che dialogano con la facciata preesistente in una visione unitaria. L’intervento è completato dalla scultura urbana “Ago, filo e nodo” di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen.
Quanto all’edilizia abitativa popolare, è mostrato il Quartiere Harar costruito negli anni ‘50 a Milano nell’ambito del piano urbanistico di Gio Ponti, Luigi Figini e Gino Pollini e in linea con “una casa per tutti” prospettata alla VIII Triennale di Milano nel 1947. Progettato per 5.500 persone con due tipologie abitative: le insulae (12), case unifamiliari a bassa intensità, e i “grattacieli orizzontali”(9), blocchi edilizi multipiano. I 942 alloggi ricavati non hanno assicurato la sperata vivibilità “comunitaria”. Ha pesato l’inadeguatezza delle infrastrutture e dei servizi sociali e l’assenza di sistematica manutenzione. Così come avvenuto negli analoghi fabbricati di abnormi dimensioni dell’architettura brutalista, non richiamati nella mostra: le Vele di Scampia, progettate da Francesco Di Salvo per 6.500 abitanti e costruite dal 1962 al 1975 a Napoli, e Corviale, un palazzone di 9 piani diviso in 1.200 alloggi per oltre 4.500 persone, progettato da ben 24 architetti nei pressi di Via Portuense a Roma.
Sul fronte museale, dopo il raffinato restauro e allestimento del Museo di Castelvecchio a Verona progettato da Carlo Scarpa (1958-64), le nuove generazioni di architetti trovano Il campo spesso invaso da colleghi stranieri: a Roma Zaha Hadid realizza il MAXXI e Richard Meier il Museo dell’Ara Pacis.
Analogo scenario per l’architettura sacra dove negli anni ’90 il concorso internazionale “50 chiese a Roma” per il Giubileo del 2000 bandito dal Vicariato vede il prevalente affidamento delle commesse a prestigiosi studi stranieri (Tadao Ando, Richard Meier, Günter Behnisch, Santiago Calatrava, Frank Gehry…)
La terza parte della mostra riguarda la produzione della generazione nata tra la fine degli anni ‘60 e i primi anni ’80. Tra gli oltre 41mila studi professionali di architettura ne sono stati scelti 8 tra quelli più emergenti. Si tratta degli studi di Barozzi Veiga, Giulia de Apollonia, DEMOGO, ELASTICOFarm, Kuehn Malvezzi, Lacics di Claudia Clemente e Marcello Isidori, MoDus Architets, Francesca Tosco. Presentati con un duplice display: da un lato i servizi fotografici curati da Allegra Martin che illustrano le loro realizzazioni in Italia e all’estero; dall’altro 8 grandi tavoli sui quali gli studi coinvolti si autopresentano esponendo modalità operative e approccio metodologico. Ne affiorano così tratti comuni, quali estrema cura dei materiali impiegati nelle loro costruzioni e rigorosa protezione dell’ambiente che le circonda.
La limitata disponibilita di spazio espositivo rispetto alla vastità del tema da trattare ha costretto i curatori a trascurare, oltre i casi già richiamati, l’attività di architetti non secondari (Mario Fiorentino, Mario Ridolfi, Giulio Sterbini, Paolo Portoghesi….), opere significative (complesso di Carlo Aymonino e Aldo Rossi nel Gallaratese, Torre Velasca e Castello Sforzesco del BBRP, parte nuova del Cimitero di San Cataldo a Modena di Aldo Rossi e Gianni Braghiari, la Chiesa del Santo Volto di Gesù in Via della Magliana a Roma di Piero Sartogo e Nathalie Grenon .. ) e soprattutto il ruolo delle istituzioni (Facoltà di Architettura, Politecnici, Accademia di San Luca, Ordini professionali…).
Ciò nonostante l’articolata operosità dell’architettura italiana negli ultimi 80 anni è ampiamente dimostrata. Merita tuttavia rilevare come l’inevitabile smarrimento seguito all’esaurirsi della spinta morale e politica propria della fase ricostruttiva del dopoguerra – concentrata sui “terzi luoghi” intesi come spazi destinati ad attività collettive e pubblici incontri – sia stato progressivamente superato accrescendo l’attenzione professionale per il mondo delle costruzioni private, domestiche e commerciali.