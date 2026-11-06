Il Tesoro. San Gennaro da Napoli a New York: la mostra nel cuore di Little Italy

Una preziosa e significativa selezione di opere del Tesoro di San Gennaro attraverserà l’Atlantico per raccontare, nel cuore di Little Italy, secoli di arte, storia e devozione, testimoniando il legame profondo tra Napoli e la comunità italiana e italoamericana. L’imperdibile mostra “Il Tesoro. San Gennaro da Napoli a New York” sarà ospitata presso l’Italian American Museum di New York, dal 20 novembre 2026 al 20 febbraio 2027.

Per la prima volta, dunque, una parte del Tesoro di San Gennaro si prepara a raggiungere New York. Un viaggio che unisce arte, memoria e le generazioni di italiani che hanno portato la propria storia in America.

La mostra è promossa da We the Italians e dall’Italian American Museum e coprodotta con Arthemisia, con la collaborazione della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, che ha concesso il prestito delle opere, e del Museo del Tesoro di San Gennaro gestito da D’UVA.

Il 10 novembre alle 10.30 presso la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro di Napoli si terrà una conferenza stampa di presentazione della mostra, alla quale prenderanno parte illustri ospiti: