Un libro di corsa – Gli ultimi sei

Cosa sei disposto a fare per ottenere il lavoro dei tuoi sogni? Siamo in Giappone e sei ragazzi, freschi di università, hanno superato la selezione della Spiralinks che ha eliminato oltre cinquemila candidati.

Per entrare devono dimostrare di saper far gioco di squadra e verranno assunti tutti e sei. Ed ecco il colpo di scena. Poco prima della prova finale, arriva a tutti un’email con scritto che ci sarà solo un posto disponibile. L’email non l’unico colpo di scena di questo libro. Se siete incuriositi, non vi resta che leggerlo.