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Cultura

Un libro di corsa: Gli ultimi sei

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di Claudia Nanni
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Un libro di corsa – Gli ultimi sei

Cosa sei disposto a fare per ottenere il lavoro dei tuoi sogni? Siamo in Giappone e sei ragazzi, freschi di università, hanno superato la selezione della Spiralinks che ha eliminato oltre cinquemila candidati.

Per entrare devono dimostrare di saper far gioco di squadra e verranno assunti tutti e sei. Ed ecco il colpo di scena. Poco prima della prova finale, arriva a tutti un’email con scritto che ci sarà solo un posto disponibile. L’email non l’unico colpo di scena di questo libro. Se siete incuriositi, non vi resta che leggerlo.

Claudia Nanni
Claudia Nanni è giornalista professionista. Collabora con TPI e si occupa di recensioni di libri e interviste
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