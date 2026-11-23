La Nuvola dell’EUR si è trasformata ancora una volta nel cuore pulsante della creatività contemporanea con l’edizione 2026 di Roma Arte in Nuvola. L’atmosfera è stata vibrante fin dall’inaugurazione di giovedì 19 novembre, che ha visto convergere appassionati e addetti ai lavori per una conferenza stampa d’eccezione, aperta dai vertici della rassegna insieme alla direttrice Adriana Polveroni e ai rappresentanti dell’ente EUR. L’evento, ideato e diretto da Alessandro Nicosia, si è distinto per la partecipazione di circa 140 gallerie nazionali e internazionali. La fiera ha offerto un percorso espositivo fluido che ha integrato il mercato dell’arte con importanti progetti culturali e mostre storiche, affiancati da un ricco programma di dibattiti su temi attuali e ben quattro premi.

Il viaggio espositivo cominciava al piano terra, un vero tempio dedicato all’arte moderna, dove il visitatore veniva accolto da importanti omaggi storici. In particolare, lo spazio dedicato al Maestro Giorgio de Chirico permetteva di ammirare capolavori come i Bagni misteriosi, con le loro atmosfere sospese e metafisiche, e le iconiche Piazze d’Italia, abitate da manichini silenziosi che interrogano il tempo e lo spazio. Accanto, l’omaggio a Corrado Cagli rivelava la potenza espressiva e la ricerca poliedrica tra astrazione e figurazione di un altro grande maestro del Novecento, che fu anche scultore.

Nel foyer e negli spazi comuni hanno inoltre trovato posto progetti speciali come Untitled, omaggio a Hidetoshi Nagasawa curato da Adriana Polveroni, e al secondo piano, vicino allo spazio per le conferenze, Spiagge di Pietro Fortuna e due lavori tessili di Marinella Senatore, mentre il programma si è esteso in città fino alla Casa Museo Mario Praz con Eco domestiche a cura di Pier Paolo Pancotto.

Un momento di grande fascino è stato lo spazio dedicato alla Germania come Paese ospite, con la mostra collettiva Viaggio in Italia. Nostalgia dell’Italia e installazioni dinamiche, tra cui i pappagalli elettronici che volavano sullo stand, opera dell’artista italo-tedesco Friedrich Andreoni. Tra le realtà presenti al piano terra si sono distinte: lo stand della galleria Albicocco con gli inconfondibili lavori di Luca Pignatelli, Altamura dove risaltavano le due opere di Roberto Stampone e la bellissima Nuvola di Gino De Dominicis, Armanda Gori Arte con i lavori di Gianni Asdrubali, Artemisia Fine Arts con un coloratissimo Pistoletto e Cris Contini, dove era presente l’artista Cristiano Petrucci. Spiccavano inoltre la Galleria d’Arte Cinquantasei con gli imperdibili Sironi, la Galleria Ferrarin Arte con un vivace lavoro di Piero Dorazio e una grande opera di Achille Perilli dalle tonalità blu e verdi, Futurism & Co. Art Gallery con i suoi fantastici Balla e Sironi, e la Galleria Immaginaria dove emergeva l’opera in rosso di Tommaso Cascella. A completare il quadro al piano terra c’erano la storica Galleria Lombardi, un importante punto di riferimento romano che da poco ha perso il suo fondatore Enrico, la Galleria Matteotti dove era presente l’artista Francesco Impellizzeri, Galleria Russo, Mimmo Scognamiglio Artecontemporanea, Teldir Art Gallery, Galleria Mucciaccia, Tornabuoni Arte con i suoi capolavori, Galleria De Bonis, Galleria Brescia e la romanissima Volos.

Salendo al piano superiore, il registro cambiava per abbracciare le sperimentazioni dell’arte contemporanea. Faceva eccezione il progetto espositivo dell’Istituto Centrale per la Grafica, intitolato Dalla matrice al video, che presentava una selezione delle sue collezioni storiche e moderne. Il percorso esplorava l’evoluzione del linguaggio grafico, spaziando dalle tecniche tradizionali fino alle sperimentazioni video, con opere di Umberto Mastroianni, Giorgio de Chirico, Otto Dix, Corrado Cagli, Victor Vasarely e Francesco Somaini.

L’itinerario proseguiva con gli stand di un gruppo di gallerie bolognesi vicine tra loro. Alla Galleria Acappella era presente l’artista Andrea Bolognino, immortalato tra le sue opere complesse, mentre la Galleria Enrico Astuni esponeva i dinamici lavori di Gianni Piacentino e la Galleria Ceravento metteva in dialogo le opere dai toni freddi di Dylan Silva con quelle calde del giovanissimo artista siciliano Paolo Caldarella. La Tait Gallery di Torino si apriva al metafisico e al surreale, anticipando il vicino stand di Daniela Diodato Gallery con l’artista Ciro Palumbo. La galleria Il Sole di Roma presentava, tra i vari artisti, le opere di Emanuela Lena e Giorgio Ortona, la Fondazione Boetti esponeva la nuova unità di misura realizzata da Enzo Cucchi in dialogo con le opere di Boetti, mentre la Galleria Verticale di Bologna puntava sui giovani Filippo Maestroni, Valentina Palmi, Claudio Valerio e Monica Mazzone.

Si arrivava poi allo spazio della Regione Lazio, che vedeva dieci gallerie d’arte a confronto. Si distinguevano la Faber con la mostra personale “Elementi” di Emanuela Giusto, la Galleria Sacripante, Agarte Fucina delle Arti con le opere di Filippo Riniolo, Silvia Scaringella e Fausto Roma, artista presente anche al piano sottostante con un grande stand celebrativo, ed Erdacom Europa con un gruppo di artisti tra cui Giuseppe Barilaro. Lì vicino si trovava lo stand fotografico di Arte.Gallery di Ascoli Piceno con due belle fotografie di Anton Giulio Onofri, mentre la Galleria Forni presentava, tra i diversi artisti, l’unica opera in fiera di Fabrizio Clerici, ricordato lo scorso anno con una mostra al piano sottostante dove, a mio avviso, avrebbe dovuto essere esposta. Basile Contemporary proponeva un confronto tra le spettacolari fotografie di Nicola Bertellotti e altri artisti, Richard Saltoun metteva in dialogo Sandro Chia, Gino Marotta, Bice Lazzari, Corrado Cagli, Silvia Giambrone e Flaminia Veronesi, ed Ex Elettrofonica presentava tra i vari la giovane rivelazione Agostino Iacurci, onnipresente in quasi tutte le fiere d’arte e dalle quotazioni in forte ascesa. Interessanti anche le proposte della Galleria Valentina Bonomo e della Nuova Pesa.

La mostra di MC2 Gallery di Milano presentava le opere di tre artisti olandesi: Casper Faassen, Paul Cupido e Bastiaan Woudt. Il progetto esplorava la loro ricerca estetica e poetica, offrendo uno sguardo approfondito sulla scena contemporanea. Aria Art Gallery di Firenze proponeva invece il progetto Mistakes – Arte al kg dell’artista romano Daniele Sigalot, una provocazione concettuale che vende l’arte al chilo trasformando l’errore da fallimento a elemento centrale del processo creativo. Andrea Festa Fine Art presentava giovani artisti internazionali, e meritavano una visita, tra gli altri, anche gli stand della Galleria Anselmi, Galleria 360, Arthotel, Maja, Zanin e Palmieri. Si notava una scarsa presenza di artisti africani in netto contrasto con la centralità che questi hanno avuto alla Biennale di Venezia e nella maggior parte delle mostre nei musei veneziani.

Sul fronte territoriale, la Lombardia è stata la Regione protagonista con un progetto speciale sugli Art Posters, realizzato con Triennale di Milano e Fondazione Milano Cortina 2026 nell’anno dell’appuntamento olimpico. Non sono mancate tuttavia alcune note critiche che hanno caratterizzato l’evento. Ha fatto discutere la mancata presenza del Sindaco Gualtieri, che sta spendendo molte energie per il recupero di Roma, e dell’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio. Inoltre, ha destato perplessità una certa incoerenza espositiva: al piano terra, dedicato all’arte moderna, si trovavano spesso artisti contemporanei che stridevano con il contesto e viceversa. In particolare, lo stand “Verdini Antichità”, con i suoi mobili antichi e oggetti eterogenei, appariva del tutto fuori luogo rispetto al taglio contemporaneo e innovativo della manifestazione. Va aggiunto che risultava quasi impossibile fotografare le opere di Nagasawa perché circondate da tanti contenitori per la raccolta differenziata, e anche l’Istituto Centrale per la Grafica, con il suo bello stand, avrebbe dovuto stare al piano inferiore occupandosi di arte moderna.

Quest’anno le critiche sono apparse comunque minori rispetto al passato, evidentemente perché il pubblico ha preso atto della necessità per la nostra città di mantenere una fiera che porta economia, confronto e cultura. Avanti così.

Il percorso storico: dall’esordio del 2021 alla quinta edizione del 2025

Nata nel novembre 2021 con l’obiettivo di colmare un vuoto espositivo decennale nella Capitale e di fare sistema tra mercato, ricerca e istituzioni, la manifestazione ha registrato una crescita costante attraverso le sue prime cinque edizioni.

La prima edizione, dal 18 al 21 novembre 2021, fu inaugurata in piena pandemia nei 7.000 metri quadrati della Nuvola di Massimiliano Fuksas con 159 espositori complessivi, di cui 120 gallerie solo italiane, perché con il Covid-19 in corso non si poteva venire dall’estero in Italia, suddivise tra Main Section, New Entries e Solo Show, oltre a 30 progetti speciali e 9 editori. L’esordio lanciò il format del Paese ospite con Israele, con la mostra Israel Landscape a cura di Ermanno Tedeschi e Vera Pilpoul, e il ciclo di incontri Ripensando Roma. La seconda edizione del 2022 ha proseguito il percorso di radicamento nel calendario fieristico nazionale e internazionale, consolidando il dialogo tra collezionismo, gallerie e programmazione culturale nella sede dell’EUR.

La terza e la quarta edizione, tra il 2023 e il 2024, hanno segnato una svolta decisiva. Dopo il consolidamento del 2023, la quarta edizione del novembre 2024 ha raggiunto un traguardo storico superando i 38.000 visitatori con 140 gallerie partecipanti. Il programma ha incluso mostre monografiche dedicate a maestri come Pietro Consagra, Piero Guccione, Giulio Aristide Sartorio e al duo Vedovamazzei, l’esposizione di busti inediti di Antonio Canova in collaborazione con Banca Ifis, il dialogo pugliese tra Giuseppe De Nittis e Pino Pascali e il focus internazionale sul Portogallo con Uma Volta ao Sol.

La quinta edizione, dal 21 al 23 novembre 2025, è stata caratterizzata da un deciso rilancio curatoriale e dalla partecipazione di oltre 140 espositori, ponendo al centro la Repubblica di Corea come Paese ospite d’onore con Fever State nell’ambito dell’Anno degli Scambi Culturali Italia-Corea. L’edizione ha inoltre affiancato grandi omaggi al Novecento italiano, tra cui Gino Marotta, Mario Airò e Fabrizio Clerici, una rassegna sulla fotografia contemporanea intitolata Immagini Impossibili e prestiti istituzionali provenienti da MAXXI, GNAMC, MUCIV, Direzione Generale Creatività Contemporanea e Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale.

(Credit foto: Fabio Milani)



