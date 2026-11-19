Apre a Modena il nuovo polo culturale AGO negli spazi dell’ex Ospedale Sant’Agostino, un complesso settecentesco di 22.000 metri quadrati nel cuore della città che rinasce per mettere in dialogo le testimonianze del passato con le sfide dell’innovazione. Promosso da Fondazione di Modena con un investimento di oltre 100 milioni di euro (di cui circa 75 milioni destinati al restauro e alla riqualificazione), il progetto architettonico porta la firma di Italo Rota e Carlo Ratti (CRA–Carlo Ratti Associati), insieme a Politecnica Building for Humans e Studio Politecnico Doglioni-Daminato.

Il masterplan si basa sul principio della reversibilità dinamica, un approccio conservativo e innovativo che permette di rileggere gli spazi senza alterarne l’identità storica. L’intervento di recupero ha liberato le strutture originarie del Grande Spedale fondato nel 1758 dalle superfetazioni novecentesche, restituendo respiro agli ambienti monumentali.

Il complesso accoglie già al piano terra l’auditorium, il bistrot Eroica e il percorso museale permanente «Trame. Il Grande Spedale» (curato con lo studio Dotdotdot), che ripercorre oltre 250 anni di storia dell’ospedale e della medicina attraverso decorazioni settecentesche riemerse durante i lavori, reperti ritrovati nel vano dell’orologio monumentale, videomapping e installazioni interattive ed olfattive nell’Antica Farmacia e nella Spezieria.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 11 dicembre 2026 (ore 18:00) con la mostra internazionale ad ingresso libero «Collections Connections. AGO Opens: New Encounters between People, Art, and Science» (visitabile fino al 13 giugno 2027), curata da Fondazione AGO e CRA in collaborazione con Aaron Betsky. L’esposizione riunisce oltre cento opere di circa 60 artisti — affiancando autori come Luigi Ghirri, Fortunato Depero, Mario Sironi, Charles e Ray Eames, Thomas Ruff e Giorgio Andreotta Calò a strumenti scientifici storici come i cannocchiali di Giovan Battista Amici e le tavole anatomiche di Paolo Mascagni — articolate attorno a tre temi guida: Abitare, Curare ed Esplorare.

Questo sistema diffuso si arricchirà ulteriormente all’interno di una rete culturale che valorizza i Musei Civici (che contano oltre 10.000 opere tra fotografia e disegni d’artista, oltre al Museo della Figurina) e la prestigiosa Galleria Estense, situata di fronte nel Palazzo dei Musei. Quest’ultima, arricchita dai capolavori dei Maestri come il Correggio, il Bernini, Velázquez, il Guercino, il Tintoretto, Reni e tanti altri, completa una narrazione unica del patrimonio modenese, che proseguirà negli anni futuri con l’apertura del Museo Universitario nel 2027 e la realizzazione nel 2029 della copertura cinetica a geometria origami del Cortile delle Tenaglie firmata da Carlo Ratti e Chuck Hoberman. L’intero piano di sviluppo mira a fare di Modena un punto di riferimento internazionale per la convergenza tra memoria storica, ricerca scientifica e linguaggi artistici contemporanei.

(Credit Foto: Fabio Milani)