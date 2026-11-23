Le guerre in corso, i dazi usati come leva negoziale anche tra Paesi alleati, l’intelligenza artificiale che corre più veloce delle norme chiamate a regolarla e un clima sempre più instabile compongono un quadro che la cronaca quotidiana racconta per singoli episodi. Il ritmo con cui le notizie si susseguono lascia però poco tempo per collegare questi fatti e capire da dove nascono.

Un aiuto in questo senso arriva dalla saggistica di attualità, che nell’ultimo anno si è arricchita delle analisi di diplomatici, economisti, giuristi e reporter che hanno seguito da vicino i passaggi decisivi di questa fase. Molti di questi lavori nascono da anni di ricerca accademica e rimandano a studi più specialistici, utili per approfondire un tema dopo la prima lettura. Questi studi si trovano anche in una libreria digitale attenta al mondo universitario come Unilibro, che con la sua vendita di libri online mette a disposizione, accanto ai titoli di attualità, i testi di relazioni internazionali, economia e diritto, all’interno di un catalogo di oltre 500mila volumi.

L’ordine internazionale nato nel 1945

Per capire il disordine attuale conviene partire dall’architettura costruita dopo la Seconda guerra mondiale. A raccontarne il declino dall’interno è il saggio I dieci anni che hanno sconvolto il mondo. La fine dell’ordine globale di Maurizio Massari, che ha rappresentato l’Italia alle Nazioni Unite negli anni in cui il sistema delle organizzazioni internazionali ha iniziato a perdere terreno. Il libro ripercorre lo sgretolamento delle istituzioni nate nel 1945 e attribuisce la crisi del multilateralismo a una demolizione progressiva condotta dalle grandi potenze, fino a chiedersi se, in un mondo multipolare, sia ancora possibile governare i conflitti prima che diventino irreversibili.

Sul ruolo degli Stati Uniti in questo passaggio si concentra Il nuovo mondo. Guerra, terra, potere. Trump e i nuovi imperialismi, il saggio con cui lo storico dell’economia Giulio Sapelli propone la categoria di neo-royalismo: una forma di governo del capitale che, nella sua lettura, si manifesta apertamente nell’America di oggi, con il ritorno dell’interesse nazionale e l’uso del commercio come strumento di potenza. Le pagine individuano anche le fragilità di questo assetto, dalle basi economiche poco adatte a un Paese deindustrializzato alle politiche protezionistiche capaci di destabilizzare i mercati.

Le conseguenze di questo disordine sul piano militare sono il tema dell’Atlante del caos mondiale. Geopolitica, storia e scenari delle guerre del presente e del futuro, volume collettivo firmato dagli analisti di Parabellum, tra cui Mirko Campochiari e Paolo Capitini. Nelle sue quasi quattrocento pagine, l’opera mette a disposizione del lettore gli strumenti concettuali per leggere i conflitti in corso, dalle radici storiche fino agli scenari possibili.

La globalizzazione e il nuovo capitalismo

Sul versante economico, la domanda di fondo riguarda il destino della globalizzazione che ha guidato gli scambi mondiali dalla caduta del Muro di Berlino in avanti. Il riferimento su questo punto è Il disordine mondiale. Stati Uniti, Cina e il nuovo capitalismo, il saggio in cui Branko Milanovic, economista specializzato nella misurazione delle disuguaglianze su scala planetaria, riprende una questione a cui aveva già dato una risposta in numeri: perché l’apertura dei mercati abbia arricchito miliardi di persone in Asia e, nello stesso periodo, abbia eroso le classi medie occidentali. Da lì il libro allarga il campo e mostra come quei dati abbiano ridisegnato gli equilibri globali, seguendo un filo preciso: le ragioni per cui si è chiusa la stagione dell’egemonia neoliberale, che sembrava destinata a durare a lungo. Il terreno principale dell’analisi, come indica il sottotitolo, è il confronto tra Washington e Pechino.

Questo confronto poggia anche su un sistema monetario nato oltre ottant’anni fa, ricostruito nel saggio Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo. Riflessioni sul futuro delle relazioni e degli scambi internazionali degli economisti Giovanni Tria e Angelo Federico Arcelli. Il punto di partenza sono gli accordi firmati il 22 luglio 1944 nella cittadina del New Hampshire, che sancirono la centralità del dollaro come valuta di riferimento e diedero vita al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale. Quell’impianto è stato rimesso in discussione più volte, a cominciare dalla fine della convertibilità della moneta americana in oro decisa dagli Stati Uniti nel 1971, e il volume si interroga sul sistema di regole capace di sostenere oggi relazioni economiche segnate da nuovi poli e nuove tensioni. La prospettiva storica aiuta a comprendere perché le dispute commerciali del presente finiscano per coinvolgere anche il ruolo delle valute e delle istituzioni finanziarie internazionali.

Tecnologia, informazione e democrazia

La trasformazione tecnologica pone una questione che riguarda da vicino la tenuta delle istituzioni. Il saggio Ripensare la democrazia. Come l’intelligenza artificiale trasformerà la politica, i governi e la cittadinanza, scritto dall’esperto di sicurezza informatica Bruce Schneier e dal data scientist Nathan E. Sanders, la affronta partendo da una premessa: il cambiamento è già in corso e la posta in gioco è la capacità di governarlo. Accanto ai rischi per il dibattito pubblico, il libro descrive le possibilità di un’intelligenza artificiale progettata con principi etici e trasparenza, in grado di rafforzare la partecipazione civica, rendere più efficienti le amministrazioni e sostenere il pluralismo, e traduce la proposta in indicazioni concrete: regolare lo sviluppo dei sistemi, opporsi agli usi dannosi, sperimentare con responsabilità le applicazioni democratiche e aggiornare le istituzioni.

Questa trasformazione acquista una profondità storica in Nexus. Breve storia delle reti di informazione dall’età della pietra all’IA, il saggio in cui Yuval Noah Harari ripercorre il modo in cui il flusso di informazioni ha plasmato le società umane, dai racconti condivisi alla burocrazia fino agli algoritmi. Sull’intelligenza artificiale in senso stretto, con un taglio più divulgativo, si concentra Il futuro è già qui. Cosa può fare davvero l’intelligenza artificiale, il libro in cui la divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti ricostruisce la storia dei visionari che nei secoli hanno immaginato macchine intelligenti, spiega in cosa l’IA si distingue dall’intelligenza umana e indica gli ambiti della vita quotidiana in cui è già entrata.

Il clima e il governo del pianeta

La crisi climatica porta il discorso sul terreno dell’adattamento, al centro di Tre lezioni sul cambiamento. Clima, pandemie, cigni neri: imparare dal passato per adattarsi al futuro, il volume che raccoglie le conversazioni tra l’antropologo Jared Diamond e Giovanni Lo Storto, già direttore generale dell’Università Luiss, nate nelle aule dell’ateneo nell’ottobre 2021. Le lezioni affrontano le crisi nazionali e personali, il capitale umano e lo sviluppo sostenibile, riprendendo un’idea cara a Diamond: le comunità reagiscono agli shock con meccanismi simili a quelli che guidano le persone nei momenti difficili. Sul clima, come ha spiegato lo stesso Lo Storto, la lezione dell’antropologo assume il dubbio come punto di partenza del ragionamento, e il destino del pianeta diventa una responsabilità individuale e collettiva.

Gli effetti del riscaldamento si leggono con particolare evidenza nell’Artico, dove è ambientato Bagliore. Viaggio al limite estremo della Groenlandia, il reportage della scrittrice e fotografa Ilona Wiśniewska tra Qaanaaq e Siorapaluk, gli ultimi centri abitati all’estremo Nord dell’isola. Le pagine descrivono la vita degli inughuit, il popolo inuit che abita quell’area, in una terra diventata snodo geopolitico e insieme esposta alla crisi climatica, e danno spazio alla voce di una comunità raccontata quasi sempre dall’esterno.

Un territorio conteso tra potenze ed esposto a fenomeni che non conoscono confini pone il problema di come governare un mondo ormai interdipendente, la questione al centro di Per una federazione della Terra, il saggio con cui il giurista Luigi Ferrajoli porta a compimento il percorso avviato con Per una Costituzione della Terra. Dopo i principi di un costituzionalismo globale delineati nei volumi precedenti, il nuovo libro ne disegna le istituzioni, a partire dalla trasformazione delle Nazioni Unite in una Federazione della Terra. Accostate tra loro, queste letture rivelano un tratto comune: guerra, moneta, algoritmi e clima appartengono a un’unica trasformazione e vanno compresi insieme. La pagina scritta offre il tempo e gli strumenti per tenere uniti questi fili e per formarsi un giudizio autonomo su un mondo che continua a cambiare forma.