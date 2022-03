Ristorante Carlo Cracco: dove si trova, quanto costa, menu

Carlo Cracco è uno degli chef più conosciuti nel nostro paese e il merito, in parte, va anche all’esperienza di MasterChef Italia. Di fatto è stato uno dei suoi giudici per svariate edizioni, fino a quando ha deciso di mettere in pausa quell’esperienza televisiva e di dedicarsi ad altro. Al suo posto, MasterChef ha accolto Giorgio Locatelli. Ma, pur lontano dalla masterclass di Sky, Carlo Cracco ha avuto il suo gran da fare soprattutto in cucina. Ma dove si trova il suo ristorante? E quanto costa? Qual è il menù di Carlo Cracco?

Dove si trova

Lo chef ha avuto la possibilità di aprire un ristorante all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, un biglietto da visita che non passa di certo inosservato e di grande vantaggio per l’ex giudice di MasterChef Italia. Si chiama semplicemente Cracco il suo ristorante, un locale di lusso 1 stella Michelin. Nella sua cucina, lo chef ha scelto di avvalersi dell’aiuto del sous chef Luca Sacchi, il pastry chef Marco Pedron, il sommelier Gianluca Sanso e il maître Alessandro Troccoli. Collocato al centro della città, il ristorante Cracco alla Galleria Vittorio Emanuele II è suddiviso in vari livelli. Al piano inferiore, ad esempio, è presente la cantina dei vini, che ospita oltre 2000 etichette pregiate e 10mila bottiglie di vino. Al piano terra invece spicca l’area Cafè, mentre il ristorante vero e proprio si trova al primo piano. I coperti sono in totale 45. Al secondo piano invece c’è la sala G. Mengoni, intesa come uno spazio esclusivo.

Quanto costa: il menù

Quanto costa mangiare da Carlo Cracco in realtà non è un segreto. Lo chef ha un sito web consultabile dove è esposto l’intero menù di pietanze, ognuna di esse riporta il costo singolo. Di seguito vi riportiamo il menù completo di antipasto, primi, secondi e dolci.

Antipasti:

Gambero viola di Santa Margherita ligure croccante e funghi – 60 euro

L’uovo in nero – 70 euro

Petto di piccione alla brace, rucola, fichi del nostro orto e nocciole – 45 euro

Primi e risotti

Riso mantecato allo zafferano e midollo alla piastra – 45 euro

Riso mantecato al mascarpone, pomodoro datterino, mozzarella di bufala e cumino – 48 euro

Raviolo aperto, ricotta di Seirass e funghi porcini, tuorlo d’uovo di montagna e nepetella – 46 euro

Spaghettone al pesto balsamico di capperi, peperone crusco e sarde – 48 euro

Secondi (pesce e carne)

Trancio di dentice fondente con salsa di zafferano, finocchietto – 48 euro

Astice al barbecue, zucchine trombetta, susine e fiori in carpione – 60 euro

Vitello alla milanese, pomodoro, rucola e ciliegie – 48 euro

Animella di vitello arrosto, salsa italiana alla paprika, involtino di melanzane con scamorza e maggiorana – 48 euro

Musetto di maiale al “rosso” – 46 euro

Selezione di formaggi italiani – 36 euro

Dessert