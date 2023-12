È morto lo chef Bill Granger, l’inventore dell’avocado toast

È morto all’età di 54 anni Bill Granger, chef australiano noto per essere l’inventore dell’avocado toast. Il cuoco è deceduto in un ospedale di Londra nel giorno di Natale: al suo capezzale, secondo quanto riportano i tabloid britannici, c’era la moglie Natalie Elliott e le loro tre figlie Edie, Inès e Bunny.

È stata proprio la famiglia ad annunciare il decesso dello chef pur senza specificare quali siano state le cause della sua morte. Nato a Melbourne nel 1969, Granger era uno chef autodidatta.

“Sarà ricordato come il ‘Re della Colazione’, per aver trasformato cibo senza pretese in qualcosa di speciale pieno di sole e per aver stimolato la crescita del cibo informale e comune australiano in tutto il mondo. Mancherà profondamente a tutti, con la sua perdita più profondamente sentita dalla sua adorata famiglia, che sono grati per tutto l’amore e il sostegno che gli è stato dato” ha scritto la famiglia sul suo profilo Instagram.

Nel 1993, infatti, Granger propose per primo l’avocado toast: una ricetta tanto semplice quanto gustosa che tuttora viene utilizzato sia negli Stati Uniti che in Australia come spuntino.